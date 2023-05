Simone Pafundi, attaccante dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della frase del ct dell’Italia Roberto Mancini su di lui

Simone Pafundi, attaccante dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Per Mancini l’Italia è Pafundi più altri 22? Devo dire che non me l’aspettavo. All’inizio ero parecchio scosso. Poi mi sono sentito pieno d’orgoglio, di felicità, una sensazione strana. A Coverciano mi hanno accolto benissimo. A inizio allenamento arriva Bonucci, chiama me, Gnonto, Scalvini e Miretti, ci abbraccia, chiama il fotografo e gli chiede una foto con noi. Non poteva accoglierci meglio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG