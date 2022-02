Ufficiale, niente green pass in Premier per entrare allo stadio

Arrivano buone notizie dall’Inghilterra sulla lotta al Covid-19. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, “A seguito dell’allentamento delle restrizioni da parte del governo del Regno Unito, i pass Covid non saranno più obbligatori per l’ingresso a una partita di Premier League”. Il comunicato della Lega inglese segna una nuova fase in un periodo storico complicatissimo a causa della pandemia.

“La Premier League e i club continueranno a esortare i fan a seguire le linee guida della salute pubblica per proteggersi a vicenda durante una partita, incluso indossare mascherine quando si è al chiuso o in aree affollate – precisa la Lega -. Man mano che le restrizioni si allentano, è fondamentale che i sostenitori continuino a fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus”. Un nuovo inizio è finalmente possibile. “I tifosi hanno mostrato un fantastico supporto per le misure in atto e li ringraziamo per essersi aiutati a tenersi al sicuro e con i terreni aperti a pieno regime – aggiunge l’amministratore delegato della Lega Richard Masters -. Nonostante l’allentamento delle restrizioni del governo, tutti hanno ancora un ruolo da svolgere nel garantire che le persone si sentano al sicuro durante le nostre partite”.