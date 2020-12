Dopo gli anticipi di ieri, oggi domenica 13 dicembre, torna oggi in campo la Serie A con altre sei partite valide per l’undicesima giornata, a partire dalle 12.30. Il lunch match è stato Cagliari-Inter con la squadra di Antonio Conte che ha provato a far dimenticare ai tifosi l’uscita dalla Champions League rimediata a metà settimana. Si chiude con la capolista Milan che affronterà in casa il Parma nel posticipo serale.

Cagliari-Inter 1-3, sintesi e tabellino

L’Inter ha superato in trasferta e in rimonta il Cagliari 1-3. Dopo aver largamente dominato il primo tempo, i nerazzurri vanno in svantaggio al 42′ con il gol di Sottil e sul finale della prima frazione di gioco rischiano di subire anche il raddoppio, ma Pavoletti sciupa una buona occasione. Nella ripresa Inter ancora all’attacco: Cragno è bravo a salvare su Young ma la conclusione al volo di Barella al 77′ è imprendibile. 1-1 e palla al centro. I nerazzurri, galvanizzati dal gol, mettono alle strette gli avversari e all’84’ il neo entrato D’Ambrosio segna il gol dell’1-2 mentre quello del definitivo 1-3 arriva al 93′ con Lukaku.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò (68′ Klavan), Walukiewicz, Carboni (89′ Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti (75′ Cerri). A disposizione: Aresti, Caligara, Ceppitelli, Oliva, Pinna, Pisacane, Tramoni, Tripaldelli, Vicario. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni (72′ Lautaro), De Vrij; Darmian (58′ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58′ Sensi), Perisic (46′ Hakimi)(83′ D’Ambrosio); Lukaku, Sanchez. A disposizione: Gagliardini, Kolarov, Nainggolan, Padelli, Radu, Ranocchia. Allenatore: Conte.

MARCATORI: 42′ Sottil (C), 77′ Barella (I), 84′ D’Ambrosio (I), 93′ Lukaku (I).

NOTE: calcio d’inizio ritardato di 15′ per problemi regia tv. Ammoniti: Faragò, Pavoletti (C); Darmian (I). Recupero: 2′ pt; 5’st.

Seria A, le partite di domenica 13 dicembre

12.30 – Cagliari-Inter 1-3 (DAZN)

15.00 – Napoli-Sampdoria (DAZN)

15.00 – Bologna-Roma (SKY)

15.00 -Atalanta-Fiorentina (SKY)

18.00 – Genoa-Juventus (SKY)

20.45 – Milan-Parma (SKY)

Classifica Serie A momentanea

Milan 26

Inter 24*

Sassuolo 22*

Napoli 20

Juventus 20

Verona 19*

Roma 18

Lazio 17*

Atalanta 14**

Udinese 13

Bologna 12

Cagliari 12*

Sampdoria 11

Benevento 11*

Parma 10

Spezia 10*

Fiorentina 9

Genoa 6

Torino 6*

Crotone 5*

Legenda: *una partita in più; **una partita in meno.