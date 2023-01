Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro l’Athletic Bilbao

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Fino ad ora il rendimento in Coppa è migliore rispetto a quello in campionato. Ovviamente sono preoccupato, sarei pazzo se non lo fossi. Il momento è delicato, ma non del tutto negativo. Mi prendo ogni responsabilità, ma posso assicurarvi che la mia squadra è viva. Se capissi che non fosse così sarei il primo ad andare dalla dirigenza e chiedere di cambiare allenatore. Fa parte del mio stile. E’ normale che il club e i tifosi siano insoddisfatti, essere messo in discussione è un aspetto che appartiene al nostro lavoro. Ho il dovere di migliorare e se non ci riesco anche l’essere mandato via fa parte di questo mestiere».

