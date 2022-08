Il nuovo centrocampista della Lazio Matias Vecino espone i propri obiettivi personali all’inizio di questa sua nuova avventura in biancoceleste.

Matias Vecino ha parlato in conferenza stampa anche del rapporto con Sarri. “L’impatto è stato molto buono, conoscevo molti nuovi compagni senza aver giocato prima con loro. Qualche anno fa avevo lavorato con Sarri, le mie caratteristiche sono note, sono a sua disposizione”.

Maurizio Sarri

“Il centrocampo della Lazio è molto forte, sono approdato in una grande squadra, voglio dare il mio apporto. Ho ritrovato lo stesso Sarri di Empoli. Il mio obiettivo è tornare a sentirmi un giocatore importante e utile, ho fame e voglia, il tecnico mi stima tanto, ritengo sia l’ambiente ideale, abbiamo le carte in regola per fare grandi cose. La Nazionale è qualcosa di unico per ogni calciatore, in Uruguay c’è grande tradizione per il calcio, tra qualche mese ci sarà anche il Mondiale“.

