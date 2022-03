Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, protagonista dello sfortunato autogoal contro la Juve, ha provato a descrivere le emozioni provate ed ha apprezzato il gesto di Vlahovic.

Lorenzo Venuti è tornato sull’episodio della sfortunata autorete a Tg Rai Toscana: “Il mio pianto è sintomo di amore perché ci tengo tanto a questa maglia. Perdere una partita come è avvenuto ieri mi fa tanto male. Le mie sono lacrime che da un certo punto di vista fanno anche bene perché fanno capire che ci sono ancora persone tanto legate e affezionate a una maglia e che darebbero tutto per la squadra“.

Coppa Italia

“Dusan ha fatto quello che avete visto tutti perché sa cosa provo per Firenze e per la Fiorentina. È stato un gesto fatto con il cuore, da parte di un ragazzo che fino a qualche settimana fa era uno di noi. Ho avuto tanto sostegno, evidentemente in quel momento in tanti si sono immedesimati, hanno vissuto la mia delusione e il mio dispiacere e questo non puo’ che farmi piacere e rendermi orgoglioso di essere fiorentino“.

