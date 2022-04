Verona, Igor Tudor in conferenza stampa presenta al sfida contro l’Atalanta di lunedì. Queste le parole del tecnico.

Igor Tudor, allenatore del Verona, si presenta in conferenza stampa in vista del match contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico su chi ci sarà: “Veloso c’è, è con la squadra. Io mi aspetto sempre tanto da tutti: ho avuto sempre le risposte giuste, sono molto contento dei giocatori, del loro approccio e delle cose fatte quest’anno. Ora bisogna finire bene la stagione“.

Lo stato di salute di Antonin Barak: “Ha avuto un po’ di problemini nel girone di ritorno, ma ora sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi ed è a disposizione. È un giocatore chiave per noi, siamo contenti che potrà darci una mano in queste ultime partite“.

Antonin Barak

Il punto della situazione per quanto riguarda gli infortuni: “Coppola ha questa caviglia che lo tormenta da un mese e non è ancora pronto. Mi dicono che Dawidowicz potrebbe unirsi a noi la prossima settimana, questa è una bella notizia. Gli altri sono a disposizione, a parte Berardi e Pandur“.

Conclude Tudor parlando del rinnovo di Veloso: “Non ci sono state molte riflessioni, è un giocatore che sta ancora bene ed è stato fondamentale per il percorso che il Verona ha fatto in questi tre anni, in campo ma anche dentro lo spogliatoio, per la cultura del lavoro che ha portato. Pensiamo possa ancora darci tanto, è giusto che la società gli abbia rinnovato il contratto“.

