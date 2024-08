L’ex centrocampista Vinicio Verza non si fa abbindolare dagli ottimi risultati delle amichevoli dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Vinicio Verza che non ha risparmiato critiche al Milan. “Le amichevoli che lasciano il tempo che trovano, danno certamente delle indicazioni e devono essere semplicemente prese come tali nonostante le vittorie importanti. Devo dire che mi aspettavo qualche nome diverso sul mercato, vediamo che succederà. Due nomi certamente non bastano e credo che vada rinforzato ogni reparto”.

Sull’ex tecnico Pioli

“Aveva fatto bene con la rosa che aveva a disposizione, aveva anche portato buoni risultati. Per questo motivo visto anche il contratto in essere gli avrei dato la possibilità di portare a termine il suo lavoro. Lo avrei sicuramente confermato”.

Paulo Fonseca

Sul suo successore

“Non è tanto il Milan in sé quanto l’ambiente di Milano. Devi avere carattere per reggere l’urto anche se Fonseca ha lavorato a Roma quindi in un certo senso è allenato. Giocare a San Siro sarà difficilissimo, qui vedremo il valore di Fonseca nel gestire la situazione”.

Le proprietà attuali

“Multinazionali, fondi che diversificano gli investimenti. Dove va male un investimento ce n’è un altro che va bene e copre le falle. Ciò che non mi piace è che non sei più una persona ma un numero e come tale valutato se funzionale al business”.

Cosa manca ai rossoneri

“Manca il Pirlo della situazione. Ecco, al Milan è mancato l’uomo faro e la fantasia. Ci sarebbe Leao, ma è un giocatore a cui manca la continuità”.

