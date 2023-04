Vicenza Juventus Next Gen: Della Morte e quel legame con il club bianconero. Il retroscena verso la finale di Coppa Italia Serie C

(inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – Matteo Della Morte tra Vicenza e un tuffo nel passato con i colori bianconeri. Non solo perché il centrocampista classe ’99 è cresciuto nel settore giovanile della Juve, prima di passare alla Pro Vercelli che ha rappresentato il trampolino di lancio per la sua carriera.

Ma anche per papà Ivano, che alla Juventus non ha mai giocato ma l’ha allenata dal 2009 al 2019 tra Esordienti e Allievi. Questa sera Matteo sfiderà la Next Gen con il suo Vicenza nel ritorno della finale di Coppa Italia Serie C, con un suggestivo incrocio per sé e per la sua famiglia.

