Oggi pomeriggio alle 18:45 va in scena Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Nel tardo pomeriggio la Roma va in trasferta in Olanda per affrontare il Vitesse nella neonata Conference League. Mourinho tiene alla competizione e dovrebbe infatti schierare la miglior formazione possibile. A centrocampo Sergio Oliveira dovrebbe vincere il ballottaggio con Cristante; ecco le probabili formazioni.

Mourinho

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. Allenatore: Letsch.

A disposizione: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt,

van Duivenbooden, Buitink.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

