Volpato ricorda l’esordio con l’Inter: «Debutto speciale, contro la squadra di mio nonno» Le parole del neo acquisto del Sassuolo

Durante la presentazione con la maglia del Sassuolo, l’ex Roma, Cristian Volpato, ha voluto raccontare l’emozione dell’esordio in Serie A contro l’Inter.

LE PAROLE- «Il mio debutto è stato speciale, era contro l’Inter, la squadra di mio nonno. Non me l’aspettavo, mancavano 3 minuti, mi stavo riscaldando e il mister mi ha chiamato. C’era molto rumore e non sentivo bene. Poi quando sono entrato ricordo quel momento a guardare i tifosi, lo stadio, pensavo di essere alla Play Station. Nel debutto ho giocato solo 3 minuti, quella dopo 30-40 minuti, il primo gol è stato qualcosa di speciale. Era contro il Verona, sotto la sud, poi Bove ha segnato ed è stata una bella giornata per i giovani»

