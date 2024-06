Il centrocampista turco Yusuf Yazici è ora svincolato e viene accostato ai rossoneri per via del legame che c’è col tecnico lusitano.

Yusuf Yazici non ha chiuso le porte ad un futuro al Milan; ecco le sue dichiarazioni a BeFoot. “Come tutti sanno il mio contratto scade il 30 giugno. Per il momento nulla è certo. Tutto quello che posso dire è che ovunque andrò, il Lille rimarrà sempre un club molto speciale per me”.

Incertezza

“È vero che alcuni club hanno mostrato interesse nei confronti dei miei agenti. Ma non sarebbe giusto menzionare nessun club o offerta in particolare. Non chiuderò la porta a nessun club. Al momento tutta la mia attenzione è rivolta a Euro 2024. Dopo il torneo avrò molto tempo per pensarci”.

Il possibile interesse del Milan

“Sì, è un club leggendario e penso che la mia tripletta abbia lasciato il segno. È lusinghiero che un club del genere sia interessato a me”.

Sul prossimo allenatore rossonero

“Paulo Fonseca mi ha portato tante cose positive. Innanzitutto come persona si è fidato molto di me e mi ha fatto sentire a mio agio. Avere fiducia nel calcio migliora le tue prestazioni. Da lui ho imparato molto anche tatticamente. Fonseca è un allenatore che trova soluzioni molto vincenti per ogni momento e ogni aspetto della partita. Ti spiega nel dettaglio dove pressare, dove attaccare l’avversario, e spesso vedi il risultato di queste istruzioni. Inoltre Fonseca è un allenatore che mi ha fatto amare la parte difensiva del gioco. Da giocatore offensivo, per tutta la mia carriera preferivo stare nell’ultimo terzo, ricevendo palla lì. Ma Fonseca mi ha fatto amare la corsa e le azioni difensive. In questo senso posso dire che mi ha insegnato molto in termini di diversità del mio gioco. Avrà sempre un posto molto speciale nella mia carriera”.

L’articolo Yazici: “La mia tripletta al Milan ha lasciato un segno, lusingato del suo interesse, ecco cosa posso dire su Fonseca” proviene da Notizie Milan.

