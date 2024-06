L’ex attaccante anche dell’Inter Ivan Zamorano elogia il capitano nerazzurro ma non pensa che possa essere il miglior centravanti del torneo che inizia domani.

Ivan Zamorano ad Olé ha parlato di chi secondo lui può essere il miglior attaccante della Coppa America che inizia nella notte italiana: “E’ difficile, ma penso che per il momento sia Rondon“.

Su Lautaro Martinez

Chiaramente gli intervistatori gli chiedono poi un parere sul numero 10 dell’Inter: “E’ senza dubbio un grande nove, ma in Nazionale gli manca qualcosa. Penso che la Copa America possa essere una bella opportunità, quello che sta facendo in Europa è straordinario, penso che sia uno dei migliori giocatori d’Europa”. Insomma Lautaro avrà motivazioni extra per far bene in Coppa America. Stanotte l’Argentina affronterà il Canada di Tajon Buchanan.

Lautaro Martínez

Il dualismo con Julian Alvarez e lo status del Toro

“Possono giocare insieme perché sono due giocatori enormi. Lautaro ha più esperienza, Julián è sulla buona strada per diventare un attaccante straordinario. Per me Lautaro lo è già. Non è facile giocare in Italia, ho sempre detto che se riesci come attaccante lì puoi riuscire ovunque nel mondo. Per me le migliori difese al mondo sono quelle italiane. E se l’attaccante è un bomber come lo è Lautaro, può dare un contributo molto importante all’Argentina. Penso che abbia avuto sfortuna sotto porta, ma è un grande giocatore. Io li metterei entrambi in campo insieme, se fossi in Scaloni”. Al Mondiale in Qatar il Toro era condizionato da un infortunio alla caviglia, ora saprà convincere Scaloni a schierarlo titolare per tutta la competizione?

