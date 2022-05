Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha espresso il suo parere sulla stagione appena conclusa e sul mercato dei nerazzurri.

Javier Zanetti è stato intervistato da Sky Sport dopo il match organizzato da Samuel Eto’o per beneficenza. “Scudetto? Abbiamo dato tutto, è stata una stagione positiva vincendo la Supercoppa e la Coppa Italia, arrivando fino in fondo in campionato, ricordiamoci che siamo stati campioni d’Italia l’anno scorso”.

“Veniamo da tre anni dove si sta facendo un grande lavoro con grande continuità e vogliamo continuare. Perisic? Ha avuto una grande stagione, la volontà nostra c’è sempre stata, parliamo da novembre, adesso dipenderà da lui se vuole continuare con noi. Dybala? Siamo amici, lo conosco da quando lui aveva 16 anni. È un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Di futuro non ne abbiamo parlato. C’è tempo per tutto, parliamo di un grandissimo giocatore. Sicuramente Ausilio e Baccin faranno il meglio per rafforzare ancora la nostra squadra che continuerà a essere competitiva“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG