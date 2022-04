L’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato delle proprie sensazioni dopo la tripletta rifilata al Bodo/Glimt in Conference League.

Nicolò Zaniolo ha analizzato a Sky Sport la vittoria contro il Bodo/Glimt dicendo di non sapere nulla sul proprio futuro. “Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Siamo stati attenti davanti e dietro, perfetti. Ora siamo in semifinale e ce la godiamo. Aspettavo tanto questa serata, sono contento, ma lo sono per la squadra e per questi incredibili tifosi”.

Mourinho

“Nei momenti bui e brutti ho sempre cercato di mantenere l’equilibrio. Nei momenti brutti e anche in quelli belli, l’importante è sempre mantenere l’equilibrio. Non nascondo che volevo giocare il derby, ma ha avuto ragione il mister. Io sono a disposizione per la squadra e voglio aiutarla. Ieri è stata una partita perfetta in fase offensiva e difensiva. Dedico la tripletta alla mia famiglia, nei momenti più difficili mi sono stati vicini. Sul futuro non lo so“.

