Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato di come aumentare i ricavi di una società grazie a fattori esclusivamente digitali.

Il Corriere della Sera ha realizzato un’intervista-evento nel Metaverso a cui ha partecipato anche Steven Zhang; ecco le sue parole. “Quando io e un qualche ospite veniamo a vedere i trofei nella sede dell’Inter è impressionante, mostrano la storia e una grande responsabilità. In quanto azienda calcistica il nostro core business è quello di presentare una squadra competitiva per rendere felici i tifosi che la seguono”.

“Bisogna che in campo ci siano grandi calciatori. Per la prossima stagione il nostro obiettivo non è cambiato: vogliamo essere in grado di far divertire i nostri tifosi lavorando duramente e offrendo le migliori prestazioni sportive. Poi la classifica sarà quella che sarà, ma ad inizio stagione l’obiettivo è puntare sempre al massimo in ogni competizione a cui partecipiamo. Perché siamo l’Inter, conosciamo il nostro valore e i trofei vinti nella nostra storia. E’ quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi sei anni ed è quello che faremo anche in futuro. E’ una promessa e un impegno che puntiamo a mantenere sempre“.

