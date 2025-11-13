Accordo con Vlahovic, l’annuncio spiazza: è ufficiale

La Juventus volta pagina con il nuovo assetto societario e un annuncio inaspettato su Vlahovic che sorprende tifosi e addetti ai lavori.

In casa bianconera il vento del cambiamento soffia forte. Dopo settimane di tensione e indiscrezioni, la Juventus sembra aver trovato una nuova direzione, più chiara e concreta. Il passaggio di Damien Comolli nel ruolo di Amministratore Delegato ha ridisegnato gli equilibri societari, portando una ventata di pragmatismo e una visione che guarda al futuro con maggiore serenità.

Le parole di John Elkann, che ha ribadito ancora una volta l’amore e il legame indissolubile della famiglia Agnelli con la Juventus, hanno contribuito a restituire un senso di appartenenza che forse, negli ultimi tempi, si era un po’ smarrito.

Vlahovic: l’annuncio spiazza tutti è questione di ore

Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato poco dopo. Nel giorno in cui si parlava di rinnovamento e di progetti a lungo termine, è arrivato un annuncio che ha spiazzato tutti. Non si tratta di un nuovo acquisto né di un cambio dirigenziale, ma riguarda uno dei nomi più discussi degli ultimi mesi: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, al centro di continue voci di mercato, sembrava destinato a lasciare Torino già a gennaio, ma la verità è un’altra.

Infatti, Comolli ha rivelato che tra la società e il giocatore c’è piena sintonia. Le sue parole, pronunciate con chiarezza durante la conferenza stampa di presentazione, hanno spazzato via dubbi e incertezze: con Vlahovic, ha detto, c’è la volontà di sedersi intorno a un tavolo per discutere del futuro. Un futuro che, a sorpresa, potrebbe essere ancora a tinte bianconere. Non si tratta solo di un gesto di diplomazia o di facciata, ma di un segnale concreto di fiducia nei confronti di un attaccante che, nonostante le difficoltà, ha sempre dimostrato impegno e dedizione alla causa.

L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, al posto di Igor Tudor, ha cambiato radicalmente le prospettive. Il nuovo tecnico, noto per la sua capacità di valorizzare i talenti offensivi, avrebbe espresso il desiderio di ripartire proprio da Vlahovic come punto fermo del progetto. La cessione, almeno per ora, è fuori discussione. E considerando il rendimento del serbo in questa prima parte di stagione — dove non sono mancati grinta, sacrificio e spirito di squadra — la scelta di trattenerlo appare sempre più sensata.

La Juventus, infatti, sembra intenzionata a costruire un gruppo solido e coeso, nel quale Vlahovic possa finalmente ritrovare continuità e fiducia. Il suo rapporto con Spalletti potrebbe essere la chiave di volta di un rilancio non solo personale ma anche collettivo. Elkann, da parte sua, ha ribadito che la Juve è “una famiglia che si sostiene nei momenti difficili”, e questo messaggio sembra valere anche per il centravanti serbo.

Insomma, tra nuovi equilibri dirigenziali, un allenatore con idee chiare e un giocatore deciso a dimostrare il suo valore, la Juventus sta tornando a costruire, passo dopo passo, le basi per un futuro ambizioso. E l’annuncio su Vlahovic non è altro che il simbolo di una nuova era che, senza ombra di dubbio, inizia sotto i migliori auspici.