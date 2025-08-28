Il Milan si muove sul mercato dopo la sconfitta con la Cremonese, con Max Allegri pronto a farsi sentire per rinforzare la rosa.

La prima battuta d’arresto in campionato ha fatto rumore e non poteva essere altrimenti. Il Milan, caduto in maniera inaspettata contro la Cremonese, si trova ora davanti a un bivio. Da una parte c’è la necessità di non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto, dall’altra la consapevolezza che la rosa, per reggere fino in fondo, abbia bisogno di innesti mirati.

È in questo contesto che Max Allegri, tornato a Milano con la solita determinazione, ha alzato la voce, chiedendo rinforzi immediati alla società. Igli Tare si sta giù muovendo in queste ore per accontentare l’allenatore su un duplice obiettivo.

Il Milan si muove in fretta sul mercato, ecco chi arriva

Gli ultimi giorni di mercato saranno dunque decisivi. I colloqui tra l’allenatore e il direttore sportivo hanno preso una piega chiara: serve un intervento concreto, non solo per dare un segnale allo spogliatoio ma anche per colmare lacune che si sono viste chiaramente nella partita contro la Cremonese. Allegri, infatti, non si è limitato a sottolineare le difficoltà avute sul campo, ma ha ribadito con forza che il Milan deve fare un passo in avanti se vuole rimanere competitivo su più fronti.

Non è un mistero che in via Aldo Rossi ci sia movimento e che il club stia valutando diverse piste. Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione con precisione, raccontando: “Ci sono stati diversi incontri con Allegri, prima e dopo l’allenamento. Tra Allegri e il direttore sportivo si è deciso di andare a cercare un difensore, importante, che possa aumentare ancora di più la forza in difesa del Milan, al di là di De Winter che è già arrivato. Adesso vedremo su quale profilo il Milan andrà”. Parole che lasciano poco spazio ai dubbi: l’urgenza riguarda il reparto arretrato, dove la sconfitta di Cremona ha messo in evidenza fragilità che non possono essere sottovalutate.

Il mercato, però, non si ferma solo a questo. Secondo diverse indiscrezioni, Allegri starebbe spingendo con forza anche per rinforzare il centrocampo, un settore che a suo avviso necessita di maggiore fisicità e qualità. Il nome che circola con insistenza è quello di Adrien Rabiot, giocatore che l’allenatore conosce benissimo per averlo avuto già alla Juventus. Non sarebbe un’operazione semplice, soprattutto per i costi e per la concorrenza internazionale, però resta un’idea che non va affatto scartata. E senza ombra di dubbio, la presenza di un calciatore di questo livello cambierebbe gli equilibri del Milan, garantendo quell’esperienza e quella personalità che in certi momenti della stagione possono fare la differenza.

La società, intanto, lavora sotto traccia, consapevole che i tifosi si aspettano risposte immediate dopo un avvio di campionato così amaro. La pressione è alta e il tempo stringe, perché la chiusura del mercato non lascia margini di attesa. Allegri vuole certezze, e presto scopriremo se il Milan sarà in grado di accontentarlo, regalando al tecnico i rinforzi giusti per rilanciare la squadra.