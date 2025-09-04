Il calciomercato italiano si chiude senza il colpo Lookman all’Inter, ma la vera bomba esplode quando nessuno se l’aspetta.

Il calciomercato, si sa, è fatto di sorprese, illusioni e trattative infinite che spesso si trasformano in vere e proprie telenovele. Quest’estate, senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto è stato Ademola Lookman.

Il suo nome è rimbalzato sulle prime pagine per settimane, alimentando il sogno dell’Inter e le paure dell’Atalanta. La società nerazzurra aveva puntato con decisione l’esterno nigeriano, considerandolo il rinforzo ideale per dare imprevedibilità al reparto offensivo. Però, come spesso accade in queste situazioni, la trattativa si è arenata e non si è mai concretizzata.

Lookman in lista Champions, ma spunta un contratto da 24 milioni

Mentre i tifosi atalantini tiravano un sospiro di sollievo, convinti che il pericolo fosse ormai scampato, è arrivata una notizia capace di ribaltare nuovamente gli scenari. Altro che reintegro in squadra e stagione serena a Bergamo: la storia di Lookman è tutt’altro che chiusa.

Infatti, se il calciomercato italiano ha abbassato le serrande, non tutti i campionati hanno seguito lo stesso calendario. In Turchia, ad esempio, la finestra estiva resterà aperta fino al 12 settembre. Questo dettaglio apparentemente marginale sta assumendo un peso decisivo, perché il Fenerbahce ha messo gli occhi proprio su Lookman e sembra pronto a fare sul serio.

Il paragone con quanto accaduto qualche anno fa a Victor Osimhen non è affatto casuale. Anche allora un club turco cercò in extremis di portare a Istanbul un talento della Serie A, e la stessa dinamica potrebbe ripetersi oggi con il giocatore dell’Atalanta. Secondo le indiscrezioni, il Fenerbahce avrebbe già pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione per quattro anni. Significa un’offerta complessiva da 24 milioni di euro netti sul piatto del nigeriano, una cifra che difficilmente si può ignorare.

E non è solo questione di soldi. Per Lookman si tratterebbe di una nuova sfida, in un contesto dove diventerebbe subito protagonista assoluto. L’Atalanta, dal canto suo, non ha mai nascosto la propria linea: se arrivasse un’offerta dall’estero, non si opporrebbe alla partenza del giocatore. Fino a ieri questa ipotesi sembrava remota, oggi invece diventa un rischio concreto.

I tifosi bergamaschi, che avevano già esultato per aver tenuto il loro gioiello lontano dalle grinfie dell’Inter, ora devono fare i conti con un’ansia diversa. Perché perdere Lookman a mercato italiano chiuso sarebbe un colpo durissimo, sia dal punto di vista tecnico che emotivo. L’idea di vederlo volare in Turchia per diventare la stella del Fenerbahce cambia radicalmente le prospettive della stagione.

La verità è che, in questa fase, tutto può ancora succedere. La trattativa con l’Inter non è andata in porto, ma la telenovela Lookman potrebbe avere un finale inatteso, e senza ombra di dubbio la prossima settimana sarà decisiva. L’Atalanta spera di resistere, ma la sensazione è che il destino del suo campione sia ancora appeso a un filo.