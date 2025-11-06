Balotelli torna in Serie A, scelta commovente

Nonostante l’ultima difficile esperienza, si torna a parlare di Mario Balotelli in Serie A: scopriamo per quale motivo di preciso.

L’ultima esperienza in Italia per Mario Balotelli è stata davvero complicata. In Serie A al Genoa, quella che sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto, si è presto trasformata in una deludente apparizione sotto la gudia tecnica di Gilardino prima e Vieira poi.

Specialmente con l’allenatore che nel 2024/25 è riuscito a salvare il club ligure e farlo rimanere in Serie A, non è mai nato un feeling e una sintonia ideali, e così l’ex attaccante dell’Inter ha deciso di svincolarsi e lasciare anzitempo Genova. Tuttavia, forse potrebbe tentare ancora una volta la fortuna in Italia.

Come stiamo per vedere all’interno di questo articolo, infatti, tutto può cambiare a vista d’occhio. Non ci resta altro da fare che cercare di capire con esattezza consa ha intenzione di fare Mario Balotelli del suo futuro all’interno del mondo del calcio, e se c’è il margine effettivo per rivederlo giocare in Italia.

Balotelli, ritorno in Serie A: cosa sappiamo

Mario Balotelli, come abbiamo detto, ha vissuto un’esperienza davvero pessima e a dir poco difficile al Genoa in Serie A. Con l’addio di Patrick Vieira, esonerato a causa dei pessimi risultati raggiunti all’inizio di questa stagione, però incredibilmente Balotelli potrebbe essere preso nuovamente in considerazione per giocare proprio in rossoblù. Non è affatto impossibile, infatti, che il centravanti italiano riallacci i rapporti con il club ligure, dove fra le altre cose sembra proprio in procinto di arrivare Daniele De Rossi. L’allenatore ex Roma proverà a evitare la Serie B alla squadra genoana, tuttavia non sarà facile.

Il Genoa ha problemi in attacco, e in effetti è il secondo peggiore della Serie A. Le tre punte centrali sono Colombo, Ekhator ed Ekuban, tuttavia nessuno di questi giocatori sembra essere affidabile per conquistare una salvezza che sarebbe davvero a dir poco importante per una delle squadre maggiormente storiche dell’intero movimento calcistico italiano. In questo senso, l’arrivo di Mario Balotelli potrebbe cambiare decisamente più di qualcosa dal punto di vista dell’aggiunta di gol.

Inoltre, non c’è alcun dubbio che Balotelli si metterebbe eccome a disposizione per aiutare la squadra tanto in fase offensiva che in fase difensiva, sacrificandosi all’occorrenza. Per quanto sicuramente non sia il calciatore che all’Inter sorprendeva tifosi e addetti ai lavori, parliamo comunque di un grandissimo talento che può ancora fare la differenza in Serie A. Casomai si concretizzasse un’eventualità del genere, la speranza è che non vada a finire come la prima avventura in Liguria.