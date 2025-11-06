Batosta a Trigoria, la Serie B è dietro l’angolo: Gasperini furibondo

La Roma sta facendo davvero una splendida stagione, anche se a quanto pare per più di qualcuno non ci sono belle notizie.

La Roma sta lavorando al meglio delle proprie possibilità per fare ritorno al vertice della Serie A e non solo. Negli ultimi anni, purtroppo, il club giallorosso non è praticamente mai riuscito a fare ritorno nelle prime posizioni di campionato, con l’arrivo nella Capitale di Gian Piero Gasperini però l’obiettivo diventa chiaramente quello di togliersi più soddisfazioni possibili e cercare di arrivare a conquistare più vittorie e migliori piazzamenti in Serie A.

Comunque, per proseguire con l’ottimo percorso avviato con Claudio Ranieri nel corso della passata stagione e ripreso da Gasperini a fine 2025, la Roma deve fare delle scelte molto importanti in chiave futura. Il che sembra essere già successo, come dimostrano le ultime notizie di calciomercato. In tal senso, per quanto possa essere sorprendente, pare proprio che la Serie B sia dietro l’angolo: scopriamo di cosa stiamo effettivamente parlando.

La Roma ha preso una decisione: i dettagli

Con la rosa di cui dispone e i risultati che sta ottenendo quest’anno, è praticamente impossibile immaginare una retrocessione in Serie B da parte della Roma. Il riferimento, infatti, è a una singolare mossa di calciomercato che costringe Ferguson e Dovbyk a guardarsi attorno. Già, perché l’allenatore Gian Piero Gasperini sembra tutto tranne che soddisfatto delle prestazioni mostrate da entrambi i calciatori fino a questo momento, e potrebbe decidere insieme alla dirigenza di puntare su tutt’altro profilo.

Anche perché, dopo 11 giornate, la Roma non è neanche in top 10 per reti segnate fino a questo momento. Chiaro, quindi, che Gasperini desideri vedere qualcosa di diverso nel reparto d’attacco. La dirigenza romanista, per sopperire a tale problematica, potrebbe puntare su Jeremy Arévalo, attaccante del Racing Santander. L’attaccante classe 2005 ha fatto il suo esordio nella seconda divisione spagnola – equivalente alla Serie B italiana – a neanche 18 anni. Negli ultimi mesi si è fatto notare per aver messo a segno 7 gol negli ultimi 12 match disputati. Numeri importanti che hanno attratto la Roma e Gasperini.

Mancino, rapido, agile, dal tiro potente e molto versatile, può giocare sia da prima che da seconda punta, inoltre è capace di adattarsi anche come esterno d’attacco all’occorrenza. Per quanto i numeri vadano contestualizzati, parliamo di un calciatore molto giovane e sul quale Gasperini potrebbe lavorare con comodità per renderlo il centravanti giusto per il futuro della Roma. Del resto, all’Atalanta lo ha fatto con un sacco di scommesse rivelatesi a dir poco vincenti.