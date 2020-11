Bologna-Napoli 0-1, Gattuso al terzo posto

Bologna-Napoli finisce 0-1 con i partenopei che, reduci dalla vittoria di giovedì in Europa League, proseguono il momento positivo, portandosi al 3° posto in classifica. La partita al Dall’Ara, valida per la settima giornata di serie A, comincia nel segno degli ospiti: ci provano prima Insigne, poi Lozano e Mertens ad andare in rete ma è Osimhen che porta in vantaggio i suoi, al 23’ del primo tempo, finalizzando di testa un cross dello stesso Mertens.

Il Bologna non riesce a reagire, praticamente rimane nella sua metà campo. La musica non cambia molto nel secondo tempo. Il Napoli continua ad attaccare, andando vicino al gol di nuovo con Mertens e con Insigne senza riuscire a trovare però il gol della sicurezza, anzi sul finale il Bologna va vicinissimo al pareggio: Ospina riesce a respingere Orsolini a tu per tu, ma la palla va a Palacio ed è solo l’intervento provvidenziale di Manolas a impedire il gol per i felsinei.

SETTIMA GIORNATA DI SERIE A: TABELLINO BOLOGNA NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil (25′ st Vignato); Schouten, Dominguez (17′ st Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. A disposizione: Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Da Costa, Khailoti, Michael, Pagliuca, Paz, Rabbi, Ruffo Luci. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano (31′ st Politano), Mertens (31′ st Zielinski), Insigne (38′ st Elmas); Osimhen (38′ st Petagna). A disposizione: Contini, Demme, Lobotka, Maksimovic, Meret, Rrahmani. Allenatore: Gattuso.

MARCATORI: 23′ pt Osimhen.

AMMONITI: Dominguez, Danilo, Schouten.