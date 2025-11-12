Bomba Inter, 100 milioni per Nico Paz: affare fatto

Nico Paz è l’oggetto dei desideri di svariati club, fra i quali l’Inter: attenzione, dunque, all’affare dell’ultim’ora.

Fra i calciatori più apprezzati in assoluto all’interno della Serie A, troviamo sicuramente Nico Paz. Si tratta di un giocatore di enorme talento, che può veramente ottenere grandi risultati nel corso della sua carriera e che al Como di Cesc Fabregas sta dimostrando di emritarsi pienamente tutte le considerazioni del mondo.

Facciamo dunque riferimento a un calciatore che merita di essere considerato per quello che è sostanzialmente, ovvero sia profondamente talentuoso e capace di fare a dir poco la differenza in mezzo al campo.

Attenzione, però, perché a Como potrebbe rimanere per poco tempo ancora. Facciamo riferimento al fatto che Nico Paz piaccia tanto all’Inter e anche ad altri club di spicco internazionale. Ragion per cui, non è assolutamente da escludere la possibilità che lo spagnolo se ne vada per una cifra a dir poco considerevole.

Nico Paz, attenzione al colpo a effetto: cifra da capogiro

Nico paz piace tanto all’Inter, ma la concorrenza non manca e sarà difficile strapparlo a Como e Real Madrid per i nerazzurri. Il club favorito assoluto al momento è il Chelsea, ma su di lui ci sono anche Arsenal e Tottenham. Secondo Caught Offside, i Blues hanno ufficialmente chiesto informazioni su Nico Paz, considerando che nei prossimi anni grazie al suo grande talento potrebbe arrivare a costare la belelzza di 100 milioni di euro.

Proprio per questo, a Londra vogliono cercare di acquistarlo il prima possibile. Tuttavia non sarà semplice, non tanto per ciò che ne pensa il Como ma più che altro per le intenzioni effettive del Real Madrid. I Blancos, infatti, al momento mantengono l’opzione di riacquisto su Nico Paz almeno fino ai prossimi due anni. Possibile, quindi, che il calciatore spagnolo faccia ritorno alla base già a fine 2026. Proprio per questo, per puntare al calciatore iberico, il Chelsea e tutte le altre pretendenti dovranno prima di tutto puntare ad avere un dialogo con il Real Madrid.

Anche perché non è detto che Nico Paz faccia ritorno in Spagna per rimanere a Madrid. La prima cosa da considerare è vedere se i Blancos vogliono fare del giocatore un autentico protagonista della squadra. Se le cose non stanno in questo modo, per quanto l’attuale talento del Como sogni di affermarsi proprio nel club più titolato al mondo, potremo parlare di permanenza soltanto nel caso in cui lo staff tecnico gli garantirà lo spazio che reclama in mezzo al campo. In caso contrario, allora sì che potrà andare al Chelsea o in qualunque altra squadra attratta dall’acquisto di un giocatore che sta facendo perdere la testa a un sacco di club.