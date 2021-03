Champions League, il Real Madrid elimina l’Atalanta 3-1 e approda ai quarti

L’Atalanta di Gasperini è fuori dalla Champions League. Dopo la vittoria 1-0 dell’andata, il Real Madrid ha trionfato in questo match che lo ha fatto approdare di diritto ai quarti di finale.

Il match è stato sbloccato al 34′ da Karim Benzema, che ha portato in vantaggio il suo Real Madrid e allontanato fin da subito l’Atalanta dai quarti di finale. Il colpo di grazia per i ragazzi di Gasperini è arrivato all’avvio del secondo tempo, quando Rafael Toloi ha fatto cadere un avversario e l’arbitro Danny Makkelie, dopo una verifica del VAR, ha assegnato un rigore per il Real Madrid. Sergio Ramos al 60′ non ha lasciato scampo al portiere dell’Atalanta Sportiello.

L’Atalanta ha provato la rimonta con una prima rete firmata da Luis Muriel all’83’, ma neanche due minuti dopo Marco Asensio ha segnato il terzo gol del Real Madrid, che a pochi minuti dalla fine aveva già iniziato a sognare i quarti di finale.

MADRID, SPAIN - MARCH 16: Karim Benzema of Real Madrid shoots whilst under pressure from Cristian Romero of Atalanta B.C. during the UEFA Champions League Round of 16 match between Real Madrid and Atalanta at Estadio Alfredo Di Stefano on March 16, 2021 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) MADRID, SPAIN - MARCH 16: Vinicius Junior of Real Madrid and Joakim Maehle of Atalanta BC battle for the ball during the UEFA Champions League Round of 16 match between Real Madrid and Atalanta at Estadio Alfredo Di Stefano on March 16, 2021 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) MADRID, SPAIN - MARCH 16: Karim Benzema of Real Madrid is challenged by Rafael Toloi of Atalanta BC during the UEFA Champions League Round of 16 match between Real Madrid and Atalanta at Estadio Alfredo Di Stefano on March 16, 2021 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) Champions League, Real Madrid-Atalanta. La fotogallery del 16 marzo 2021 Guarda le altre 5 fotografie →

Real Madrid-Atalanta 3-1: il tabellino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos (dal 63′ Militao), Mendy; Valverde (dall’82’ Asensio), Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius Jr (dal 69′ Rodrygo). Allenatore: Zinedine Zidane

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (dal 61′ Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic (dal 46′ Zapata), Gosens (dal 57′ Ilicic); Malinovskyi, Pessina (dall’84’ Caldara); Muriel (dall’84’ Miranchuk).

Allenatore: Gian Piero Gasperini

MARCATORI: 34′ Benzema (R), 60′ rig. Sergio Ramos (R), 83′ Muriel (A), 84′ Asensio (R)

AMMONITI: Valverde, Nacho, Kroos (R), Toloi (A)