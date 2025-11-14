Chivu lo richiama all’Inter, affare a gennaio: c’è lo zampino di Inzaghi

Il grande momento dell’Inter non distoglie la dirigenza dal calciomercato. Chivu ha fatto un nome preciso ed è una vecchia conoscenza di Inzaghi.

L’Inter di Cristian Chivu non è più una sorpresa, ma una realtà solida e credibile nella corsa allo scudetto. L’ultimo 2-0 sulla Lazio a San Siro, ottenuto con lucidità e senza correre particolari rischi, ha certificato la crescita del gruppo nerazzurro e il pieno controllo del proprio tecnico. Chivu ha conquistato praticamente tutti: tifosi, stampa, addetti ai lavori. Le sue scelte tattiche, il modo in cui ha ridato entusiasmo a una rosa reduce da una stagione estiva complicata e la gestione dei giovani hanno fatto sì che il suo lavoro venisse elogiato anche dai più scettici.

Durante la sosta per le nazionali, il tecnico rumeno ha continuato a lavorare con chi è rimasto ad Appiano Gentile, programmando il mini-ciclo che porterà prima al derby contro il Milan e poi alla delicata sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Due impegni spartiacque, che diranno molto sulle ambizioni reali di questa Inter, oggi in vetta alla classifica insieme alla sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini.

Sul fronte societario, però, l’attenzione non è mai completamente rivolta al campo. Il tandem Beppe Marotta – Piero Ausilio, pur soddisfatto del rendimento della squadra, sa bene che la rosa va puntellata in vista della seconda parte di stagione. Le incertezze difensive legate ai contratti in scadenza di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij obbligano la dirigenza a muoversi con decisione. E se l’estate non ha portato gli acquisti sperati, gennaio diventa una finestra decisiva per evitare di restare scoperti nelle rotazioni. In questo scenario, spunta un nome che fino a poche settimane fa in pochi avrebbero immaginato.

Marotta guarda in Serie A: Bellanova può tornare all’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter starebbe valutando un clamoroso ritorno: quello di Raoul Bellanova. L’esterno destro, oggi all’Atalanta, è uno dei profili che Chivu avrebbe indicato per rinforzare la fascia, complici le difficoltà nel trovare un vice affidabile a Denzel Dumfries. Gli investimenti estivi su Luis Henrique e Diouf non hanno dato i frutti sperati: il francese è ai margini nelle rotazioni, mentre l’esterno ex Botafogo fatica ad adattarsi ai ritmi della Serie A. Con Matteo Darmian ancora fermo ai box, Chivu ha dovuto adattare Carlos Augusto, soluzione utile ma non sostenibile nel lungo periodo.

Ecco perché Bellanova torna improvvisamente in primo piano. Il classe 2000 ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2022-23, durante la gestione Simone Inzaghi. All’epoca, però, il suo minutaggio fu ridotto: appena tre presenze da titolare in Serie A, tutte concentrate nel finale di campionato, per un totale di 485 minuti. Un’esperienza formativa, ma non sufficiente per convincere il club al riscatto. Da allora, Bellanova ha completamente ribaltato la sua carriera: prima al Torino, poi all’Atalanta, dove ha scalato le gerarchie fino a conquistare anche la convocazione in Nazionale. Le sue prestazioni, unite alla giovane età e alla capacità di coprire tutta la fascia con continuità, hanno attirato di nuovo lo sguardo di Marotta e Ausilio. Ma soprattutto, Bellanova non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori nerazzurri: un dettaglio che in sede di trattativa può fare la differenza.