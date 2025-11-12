Chivu spietato, Sommer via a gennaio: trovato il sostituto

Sommer rimane al centro dell’attenzione in casa Inter, soprattutto per cercare di capire cosa ne sarà effettivamente del futuro.

La questione portiere per l’Inter inizia a essere tutt’altro che da sottovalutare. I nerazzurri hanno la ferrea necessità di trovare un sostituto a Sommer in vista della prossima stagione, il che non è affatto così semplice da ottenere. Già, perché trovare nel 2025 un portiere adeguato alle esigenze di un top club è tutto fuorché un gioco da ragazzi.

Certo, l’Inter può contare anche sul secondo portiere Martinez, estremo difensore su cui però Cristian Chivu sta puntando relativamente. Ecco perché i nerazzurri sono dunque alla ricerca di un nuovo calciatore da prendere fortemente in considerazione per quanto riguarda le prossime stagioni.

In tal senso, ci sarebbero buone notizie per tutti coloro che cercano di capire quale potrebe effettivamente essere l’erede di Sommer a partire dalla stagione calcistica 2025/26: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Futuro portiere dell’Inter, attenzione al nuovo nome: di chi si tratta

Il nuovo portiere che potrebbe essere valutato dall’Inter (e non solo, visto che piace anche al Milan) è Bento Matheus Krepski, brasiliano classe 1996 in forze attualmente all’Al Nassr. Secondo Tuttomercatoweb.com, potrebbe giocare per i nerazzurri in vista del futuro. Considerato il vero erede di Ederson e Alisson, potrebbe essere addirittura titolare ai mondiali 2026 con la Nazionale brasiliana negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Si tratta di un giocatore moderno, capace di giocare con i piedi in maniera più che sufficiente e a dir poco reattivo fra i pali.

Il profilo giusto per squadre come Inter e Milan, che cercano un nuovo estremo difensore da collocare all’interno della propria rosa in vista della stagione che deve ancora venire. Acquistato dall’Al Nassr per circa 18 milioni di euro dall’Atletico Paranaense, ha firmato un contratto da oltre 6 milioni di euro netti fino al termine del 2025. Già a gennaio, però, potrebbe lasciare l’Arabia Saudita per circa 10 milioni di euro.

Non una somma chissà quanto considerevole, che permetterebbe al portiere brasiliano di giocare in Europa, che fra le altre cose è il suo vero obiettivo. Anche se, per quanto riguarda il suo ingaggio, dovrà certamente essere abbassato. Al momento non ci sono trattative avviate, per quanto il suo approdo in Italia sia tutto tranne che da escludere. Certo, in casa Inter la decisione è chiarissima, considerando il fatto che non intendono comprare il portiere a gennaio. Staremo a vedere se si potrà comunque portare avanti tale potenziale affare in estate.