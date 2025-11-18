Clamoroso, Tonali già a Milano: incontro e firma

L’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, torna clamorosamente a Milano: la notizia ha sconvolto l’ambiente rossonero

Sandro Tonali torna al centro dell’attenzione dei tifosi rossoneri. L’ex centrocampista del Milan ha lasciato l’Italia per approdare in Premier League al Newcastle, club in cui milita ormai da tre stagioni. Tonali è sempre stato considerato uno dei migliori centrocampisti italiani e, inevitabilmente, le sirene di uno dei campionati più prestigiosi d’Europa hanno convinto il club inglese a puntare su di lui.

Il classe 2000 resta comunque un elemento fondamentale anche per la Nazionale, con cui ha appena concluso il doppio impegno della terza sosta, affrontando Moldavia e Norvegia nelle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali 2026. Tuttavia, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione soprattutto tra i tifosi del Milan, complice un incontro che ha destato grande emozione nell’ambiente rossonero.

Tonali torna a Milano: tifosi in delirio

Tonali, infatti, è tornato a San Siro in occasione dell’ultima partita dell’Italia, disputata a Milano contro la Norvegia. L’ex centrocampista del Milan è apparso di ottimo umore a Milanello, centro sportivo che lo ha visto protagonista negli anni in cui indossava la maglia rossonera, e dove ha firmato autografi e incontrato diversi tifosi dopo molto tempo lontano da Milano.

Proprio a Milanello la Nazionale di Gattuso si è allenata nei giorni precedenti, e che ha visto un Tonali emozionato e sinceramente felice di rivedere tanti sostenitori che lo hanno accolto calorosamente. In quella occasione ha firmato numerosi autografi, e questo suo ritorno a Milanello, oltre ad aver emozionato il giocatore e i tifosi, ha inevitabilmente riacceso le voci su un possibile futuro ritorno al Milan, ipotesi che però, al momento, appare complicata.

“Emozionante tornare a Milanello, l’ultima volta è stata poche settimane fa. Ritrovo un posto che ho nel cuore. L’avevo un po’ come se fosse la seconda volta, è sempre una cosa bella“, aveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport lo stesso Tonali al termine di Moldavia-Italia. Il centrocampista non ha infatti nascosto la sua emozione nel far ritorno in uno stadio e in un centro sportivo che lo hanno accolto per anni, e in cui ha vissuto momenti indimenticabili.

La sua partenza ha lasciato un vuoto nel centrocampo rossonero e, dal canto suo, la dirigenza sarebbe felice di rivederlo con la maglia che lo ha definitivamente lanciato nel calcio che conta, e con cui ha conquistato lo scudetto nella stagione 2021/22, quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli.