Colpaccio Juve, affare da 30 milioni: fregate Inter e Milan

La Juve vuole chiudere l’affare a gennaio e beffare Inter e Milan: offerta da 30 milioni per il giocatore che sta stupendo tutti in Serie A.

L’obiettivo di Luciano Spalletti è molto chiaro: arrivare ai risultati passando per il gioco, così da dare alla Juventus un’identità ben definita. Un’impresa tutt’altro che semplice: il tecnico di Certaldo è chiamato a riuscire dove i suoi predecessori hanno fallito. Le prime uscite della Juve ‘spallettiana’ sono state abbastanza incoraggianti, anche se i tifosi bianconeri sono convinti che servano almeno un paio di innesti a gennaio per terminare la stagione ai primi posti.

Lo stesso Spalletti è in continuo contatto con la dirigenza juventina per cercare di capire come intervenire nel mercato invernale. Non è un segreto che alla Juve manchi soprattutto un regista di grande spessore, in grado di alzare notevolmente la qualità del centrocampo. Tuttavia Comolli sta guardando con attenzione anche ad altri ruoli, compreso quello del centrale difensivo.

L’imminente rientro di Juan Cabal (che dovrebbe tornare a disposizione già a Firenze) e il prossimo ritorno di Gleison Bremer (probabilmente tra un paio di settimane) consentono a Spalletti di avere di nuovo a disposizione due giocatori molto importanti nel pacchetto arretrato. Eppure l’intenzione è quella di aggiungere comunque una pedina, possibilmente un profilo che abbia già avuto modo di ‘tastare’ la Serie A.

Colpaccio Juve, regalo a Spalletti: arriva già a gennaio

Stando agli ultimi rumors la Juventus ha messo gli occhi su Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che sta stupendo in questi primi mesi con la maglia del Lecce. L’ex Estrela Amadora è riuscito subito a conquistarsi una maglia da titolare, totalizzando 11 presenze in altrettante giornate. Tiago Gabriel piace soprattutto per la sua altezza (196 centimetri) e il fisico imponente che lo rendono dominante nei duelli e nel gioco aereo.

Come riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno mandato un osservatore al Franchi per il match Fiorentina-Lecce e la relazione è stata estremamente positiva. In quell’occasione, infatti, il difensore lusitano ha praticamente cancellato un attaccante molto pericoloso come Moise Kean. Strapparlo al Lecce non è però così facile: Corvino, che è riuscito ad assicurarselo la scorsa estate per un milione e mezzo di euro, è disposto ad accettare solo offerte non inferiori ai 25-30 milioni.

La Juve vuole chiudere l’affare già a gennaio per anticipare la concorrenza (molto agguerrita): su Tiago Gabriel si registra un forte interesse anche da parte di Inter e Milan. In più il difensore portoghese è monitorato anche da diversi club di Premier League.