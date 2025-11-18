Colpo di scena Spalletti, niente rinnovo e addio: firma con i rivali

Un colpo di scena inaspettato arriva alla Continassa: sempre più lontano il rinnovo contrattuale del bianconero

Arrivato sulla panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor, Luciano Spalletti sta vivendo una nuova avventura, e dopo diverse esperienze in Serie A è approdato anche sulla panchina bianconera. Il toscano è subentrato in corsa alla guida tecnica juventina, in cui ha già guidato la squadra nelle ultime quattro sfide tra Serie A e Champions League collezionando al momento due vittorie e due pareggi.

Un rendimento figlio del rapido cambio in panchina e della necessità da parte della squadra di assimilare completamente i dettami tattici del nuovo allenatore. Ora la Juventus già si prepara al prossimo impegno in campionato, che la vedrà per la 12° giornata di campionato scendere in campo contro la Fiorentina, anch’essa reduce da un cambio in panchina: Paolo Vanoli è subentrato a Stefano Pioli.

Tuttavia, però, Spalletti ora dovrà fare i conti con un nuovo colpo di scena, che riguarderebbe da vicino proprio il futuro di un giocatore bianconero, il cui rinnovo sembra alquanto improbabile.

Juve, niente rinnovo per il bianconero, che sceglie i rivali

La prossima sessione di gennaio è ormai alle porte. Le squadre stanno già valutando i prossimi rinforzi da mettere a disposizione dei propri tecnici per aumentare la caratura del proprio organico in vista dei prossimi impegni della seconda parte della stagione, la più determinante. In particolare, la Juventus dovrà misurarsi con il rinnovo contrattuale di Weston McKennie, in scadenza a giugno 2026.

Una data ravvicinata, ma che non ha accelerato i discorsi su un prolungamento contrattuale. Secondo le ultime voci di mercato, sarebbero iniziate alla Continassa profonde valutazioni riguardanti proprio il futuro dello statunitense: in particolare Luciano Spalletti sta seriamente riflettendo se confermare o meno il calciatore.

Queste indiscrezioni aprono allo stesso tempo nuovi scenari sul futuro di McKennie: stando a quanto raccolto da Il Mattino, il rinforzo juventino sarebbe uno dei nomi presenti sulla lista dei desideri del Napoli, intenzionato a rafforzare l’organico in vista della sessione invernale. E la situazione contrattuale dello statunitense sembra far gola alla dirigenza partenopea, che dal canto suo, vorrebbe regalare ad Antonio Conte nuovi innesti per gennaio, alla luce soprattutto dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa azzurra nelle ultime settimane.

Notizia che avrebbe del clamoroso soprattutto per la Vecchia Signora, che, se non dovesse far chiarezza sul futuro del suo centrocampista, potrebbe vederlo perdere e al tempo stesso rafforzare una diretta concorrente per la corsa alla Scudetto.