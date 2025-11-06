Colpo Inter, Serie A incredula: Marotta lo compra solo per 5 milioni

L’Inter di Chivu pronta a piazzare il colpo dell’anno: Marotta fiuta l’affare e si prepara a strappare un talento a una cifra irrisoria.

Da settimane a Milano si respira un’aria frizzante, di quelle che anticipano qualcosa di grosso. Nonostante la stagione sia ancora lunga, l’Inter sembra già proiettata al futuro, con la solita capacità di Beppe Marotta di muoversi in silenzio, col sorriso appena accennato e l’occhio puntato sulle occasioni che il mercato, ogni tanto, regala ai più attenti.

E questa volta, senza ombra di dubbio, potrebbe averne trovata una di quelle che fanno la differenza. Infatti, nelle ultime ore, si è diffusa una voce che sta facendo impazzire i tifosi nerazzurri: il club sarebbe vicinissimo a un colpo da maestro, un campioncino moderno, uno di quelli che hanno tutto per diventare un punto fermo nel calcio europeo.

Marotta pronto a portarlo all’Inter

Un affare di quelli che Marotta ama: costo contenuto, potenziale altissimo e margini di crescita enormi. Insomma, la classica mossa alla Marotta, tanto per capirci. Per ora il nome resta custodito, ma qualche indizio c’è. Si tratta di uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, capace di imporsi nonostante giochi in una squadra in difficoltà.

Parliamo di un club che sta faticando parecchio, un Verona che in questo avvio di stagione non è ancora riuscito a trovare la vittoria e segna col contagocce. Eppure, in mezzo a questo scenario grigio, brilla una luce. Un ragazzo del 2003, brasiliano, arrivato in estate quasi nel silenzio generale.

Il suo nome è Giovane, e chi lo ha visto giocare sa bene che non è un caso se le grandi d’Europa si stanno muovendo per lui. Arrivato a parametro zero dal Corinthians, è stato una delle pochissime note liete del Verona di questi primi mesi. Ha segnato un solo gol, ironia della sorte proprio contro l’Inter, ma ha mostrato qualità da giocatore vero: tecnica, personalità, corsa e una sorprendente capacità di leggere le situazioni di gioco. Nonostante l’età, si muove come un veterano, e questo non è passato inosservato.

Pare che diversi osservatori di club inglesi e tedeschi siano già venuti in Italia per seguirlo da vicino. Ma tra tutti, l’Inter sembra quella più convinta. Chivu lo apprezza, Marotta fiuta l’affare e la dirigenza nerazzurra è pronta a intervenire prima che il prezzo salga. Al momento il cartellino di Giovane è valutato intorno ai 15 milioni di euro, con uno stipendio inferiore al milione. Roba che, per i parametri dell’Inter e per il potenziale del giocatore, rappresenta quasi un colpo da manuale.

Ecco perché i tifosi non stanno più nella pelle. Perché sentono che l’Inter, ancora una volta, è sul punto di anticipare tutti. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe l’ennesima dimostrazione che Marotta ha un radar speciale per scovare talento dove gli altri vedono solo scommesse. E a giudicare dai segnali, questa volta sembra averlo acceso sul bersaglio giusto.