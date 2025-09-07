Il ds dell’Inter Piero Ausilio sta pensando di mettere a segno un vero e proprio colpo mondiale: il Milan resta a mani vuote.

Il calciomercato estivo condotto dall’Inter non ha soddisfatto a pieno i tifosi nerazzurri. Marotta e Ausilio hanno portato alla Pinetina cinque volti nuovi: Luis Henrique, Sucic, Bonny, Diouf e Akanji sono tutti elementi di spessore ma in tanti avrebbero gradito almeno un grandissimo colpo. Uno alla Lookman, per intenderci, capace di saltare l’uomo, creare superiorità e assicurare una buona dose di imprevedibilità alla manovra della truppa di Chivu.

Il modo in cui è andato a finire il tormentone estivo che ha riguardato proprio l’attaccante nigeriano è noto a tutti. L’Atalanta ha innalzato un muro e non si è spostata nemmeno di un centimetro, respingendo la proposta da 42 milioni più 3 di bonus presentata dall’Inter. Alla fine il club di Viale della Liberazione ha deciso di non seguire più quella pista, senza però andare a prendere un giocatore con le stesse caratteristiche dell’ex Leicester e Fulham.

Eppure nel match perso in casa dall’Inter contro l’Udinese è parsa abbastanza evidente la mancanza di un elemento che potesse far saltare il banco. Ecco perché in casa nerazzurra sono già al lavoro in vista del mercato di gennaio: l’idea è infatti quella di garantire a Chivu un profilo di questo tipo almeno per la seconda parte di stagione.

Colpaccio Inter, arriva a gennaio: Ausilio ce l’ha in pugno

Stando ai rumors che provengono dall’Inghilterra sembra che Ausilio voglia beffare Tare nella corsa a Raheem Sterling. L’attaccante del Chelsea può essere davvero una ghiotta occasione per la Beneamata: il 31enne è in cerca di rilancio dopo l’ultima stagione in prestito all’Arsenal dove ha messo a segno soltanto un gol – in Coppa di Lega – in 28 presenze complessive.

Mai prima d’ora Sterling aveva segnato così poco: basti pensare che in 7 anni al Manchester City l’attaccante inglese aveva realizzato la bellezza di 131 reti in 339 presenze tra campionato e coppe. Nel Chelsea il suo rendimento è sceso (19 reti in 81 partite con i Blues) ma di certo in un campionato come la Serie A l’ex Liverpool può ancora dire molto.

Maresca, allenatore del Chelsea, non sembra volerlo inserire nel proprio progetto: Sterling è quindi in cerca di un club dove poter avere un certo spazio e tornare a segnare con continuità. Il corteggiamento dell’Inter stuzzica molto il classe 1994, anche perché il trasferimento in nerazzurro gli darebbe molte più chances di essere convocato per il Mondiale 2026.