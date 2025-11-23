Comolli ha un solo nome in testa: tra gennaio e giugno sarà della Juve

La Juventus sta cercando di rinascere dopo le grandi difficoltà del passato, proprio per questo motivo punta un giocatore in particolare.

La Juventus intende rialzarsi, e farlo a medio-lungo termine dopo fin troppe stagioni di alti e bassi dopo la conquista dello scudetto numero 36 nel 2019/20.

Il club bianconero, purtroppo, da quell’esatto momento in avanti non è più riuscito a lottare per le prime posizioni di classifica, e intende ripresentarsi al vertice della Serie A e della Champions League sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Non si tratterà, però, di un percorso immediato.

Questo lo sa bene l’allenatore toscano, e ne è a conoscenza anche la dirigenza juventina. Proprio per tale ragione, tra gennaio e l’estate potrebbero esserci non pochi colpi in entrata. Uno in particolare, che attrae la vecchia Signora da diverse stagioni e che potrebbe portarla a raggiungere traguardi eccezionali a livello sportivo grazie alle sue qualità fisiche, tecniche, tattiche e mentali.

Juventus, colpo per Spalletti: è il preferito della dirigenza

Cambiano gli allenatori e le dirigenze, ma Sandro Tonali piace tantissimo alla Juventus e continua costantemente a piacere. Luciano Spalletti lo conosce molto bene, avendolo allenato in nazionale, e sarebbe chiaramente un grande innesto a centrocampo. Tuttavia, ci sarebbe qualche tema da considerazione a riguardo. Innanzitutto, di recente ha rinnovato con il Newcastle, e in secondo luogo a gennaio risulta essere molto difficile il suo arrivo per una questione soprattutto di costi.

Il cartellino dell’ex Milan non è assolutamente al ribasso, quindi per strapparlo al club britannico ci vorrà un certo impegno da parte di Comolli e colleghi. In ogni caso, per la sessione estiva di calciomercato le cose possono essere diverse. I bianconeri potrebbero tentare l’affondo a titolo definitivo, o magari in prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da portare alla Continassa il primo grande rinforzo della stagione sportiva 2026/27.

Parlando invece della sessione invernale di calciomercato, la questione come abbiamo detto è ben più complicata. Ma in ogni caso, Sandro Tonali rimane una priorità per il mercato del club più titolato d’Italia. Dopo aver giocato e vinto con il Milan allenato al tempo da Stefano Pioli, non è assolutamente da escludere un ritorno in Italia nei prossimi anni. Lui stesso sarebbe il primo a gradire un ritorno di questo genere, stavolta a Torino invece che a Milano. Vedremo se alla fine tutto quanto si evolverà in maniera tale da regalare a Spalletti un rinforzo con i fiocchi per quella che dovrà essere molto più di una stagione di passaggio per la Juventus.