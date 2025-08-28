Il calciomercato si avvicina alla conclusione e il team di Igor Tudor deve assolutamente chiudere. Questo giocatore piaceva ad una diretta rivale nella corsa scudetto.

Mano a mano che ci avviciniamo alla chiusura della finestra del calciomercato estiva, gli ultimi colpi vengono portati avanti dai team della Serie A italiani che si preparano a chiudere le rose dopo aver già disputato la prima giornata che ha messo in evidenza lo stato di forma delle squadre e dato una vaga idea di quali potrebbero essere gli equilibri in campo per questa nuova stagione.

Sia la Juventus di Tudor che il Napoli di Conte si sono rivelati in buona forma, vincendo entrambi la prima partita che è sempre un buon segno dal momento che altri top team, forse viziati da una condizione atletica ancora non ottimale, non hanno convinto così tanto. E’ presto per parlare di sfida tra le due squadre per lo scudetto ma, sicuramente, abbiamo davanti due dei team che si contenderanno le prime posizioni in classifica.

Intanto, i due team cercando di portare a termine gli ultimi colpi di mercato: abbiamo parlato più volte di quali siano gli obiettivi del team di Antonio Conte e di quelli di Igor Tudor che ora nel mirino ha un altro giocatore. Il problema? Interessa anche al Napoli ma abbiamo una Juve in netto vantaggio sull’acquisizione delle prestazioni del giocatore. Andiamo a vedere il motivo.

Anche con la clausola, Martinez va alla Juventus

Stando alle ultime news di calciomercato, la Juventus sarebbe interessata a prendere in extremis Arnau Martinez. Il giocatore del Girona, che milita nella Primera Division, ha un’età molto giovane – classe 2003 – ma ha già dato buona prova di se, approdando alla finale dell’European Golden Boy, giocando sia nella nazionale Under 18 che Under 21 e soprattutto, mettendo insieme già 134 presenze e 7 reti con il team spagnolo. Martinez pare interessasse anche a Conte ma la Juve pare in netto vantaggio.

Teoricamente per ottenere le prestazioni di Martinez servirebbero almeno 14 milioni di euro come clausola rescissoria ma da quanto si apprende, la Juve è così interessata al giocatore da non preoccuparsi di questo. Tanto più che il Girona, visto che si avvicina la fine del calciomercato e intende rinforzarsi con almeno un altro giovane talentoso, sarebbe disposto a scendere a 10 milioni per la cessione di Arnau.

Chiaramente finché non c’è una firma del giocatore e dei dirigenti delle società, è presto per parlare dell’acquisto in modo ufficiale. Se però la Juventus si dovesse assicurare anche il giovane 2003, la tifoseria della squadra potrebbe ritenersi soddisfatta di una sessione di calciomercato produttiva che ha centrato quasi tutti gli obiettivi indicati dal tecnico e dalla dirigenza.