Il Milan di Massimiliano Allegri guarda già a gennaio e il nuovo ds Tare ha scelto il primo obiettivo di mercato per rinforzare i rossoneri.

Non c’è pausa quando si parla di mercato, soprattutto in casa Milan, dove il lavoro non si ferma mai e le strategie vengono definite con mesi di anticipo. Dopo un’estate intensa, caratterizzata da cessioni importanti e da acquisti che hanno rivoluzionato parte dell’organico, i rossoneri non vogliono rallentare e anzi hanno già iniziato a pianificare la prossima finestra invernale.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, arrivato dalla Juventus e desideroso di imprimere subito la propria impronta, ha individuato quello che potrebbe diventare il primo rinforzo di gennaio. Una scelta che testimonia la volontà della società di restare competitiva e di non perdere terreno rispetto alle rivali dirette.

Milan: Tare si muove per il rinforzo a gennaio

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha messo al centro del progetto la solidità e la continuità, due elementi che in un campionato equilibrato come la Serie A diventano fondamentali. Però per sostenere certi obiettivi serve una rosa profonda e completa, con alternative all’altezza in ogni ruolo. Ecco perché il pensiero è andato subito a un reparto che necessita di rinforzi mirati: la fascia destra.

Nelle prime settimane di questa stagione, Allegri ha alternato più soluzioni su quel lato, senza però trovare ancora l’uomo in grado di garantire continuità di rendimento. Ed è qui che entra in scena il nome scelto da Tare per gennaio: Arnau Martinez, classe 2003 del Girona. Un profilo giovane, moderno, capace di interpretare il ruolo con grande duttilità e già seguito con insistenza la scorsa estate dalla Juventus, che aveva provato a portarlo in Italia prima che la trattativa sfumasse.

Il Milan ha deciso di inserirsi e di muoversi con decisione, consapevole che il giocatore rappresenta un investimento per il presente ma anche per il futuro. Arnau Martinez ha tutte le caratteristiche che piacciono ad Allegri: corsa, resistenza, capacità di spingersi in avanti senza trascurare la fase difensiva. Non a caso in Liga si sta facendo notare come uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo, attirando l’attenzione non solo dei club italiani ma anche di altre squadre europee.

La strategia dei rossoneri è chiara: arrivare preparati a gennaio e farsi trovare pronti per chiudere un colpo che darebbe qualità e profondità a un reparto che ne ha bisogno. Certo, molto dipenderà anche dalle mosse del Girona e dalla volontà del ragazzo, che fino ad oggi ha dimostrato grande professionalità. Però l’impressione è che il Milan abbia deciso di fare sul serio, anticipando la concorrenza e puntando su un giovane che può diventare un tassello importante per costruire la squadra del futuro.

In un momento in cui il campionato entra nel vivo e le sfide si susseguono a ritmo serrato, il pensiero va inevitabilmente anche al mercato. Allegri lo sa bene: per mantenere alto il livello serviranno nuovi innesti. E con Arnau Martinez, Tare sembra pronto a mettere subito la sua firma sul Milan che verrà.