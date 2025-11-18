Dalla Juve all’Inter, clamoroso: Marotta li prende entrambi

Juventus e Inter sono entrambe grandissime rivali, e adesso i nerazzurri vogliono due calciatori seguiti molto dalla Juventus.

Juventus e Inter sono da anni e anni grandissime rivali. Entrambe le compagini hanno scritto la storia del calcio in più e più occasioni, sfidandosi numerose volte e regalando ai propri tifosi tante gioie e innumerevoli dolori, ma in ogni caso le emozioni non sono mai mancate.

Ciònonostante, quando parliamo di bianconeri e nerazzurri, non facciamo esclusivamente riferimento al calcio giocato. In questo caso, ad esempio, quello di cui ci preme parlare è relativo al calciomercato.

Già, perché due calciatori che attraggono tantissimo la Vecchia Signora sono finiti nella mente anche dell’Inter. Il Presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e il resto della dirigenza potrebbe presto affondare il colpo per quelli che sono dei rinforzi assolutamente da tenere in considerazione in ottica futura: scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.

Dalla Juve all’Inter: di quali giocatori parliamo

I due calciatori di cui vi stiamo parlando sono due giovani promesse che in questo finale di stagione si stanno effettivamente mettendo in mostra. Facciamo riferimento a Muharemovic del Sassuolo, classe 2003 di cui la Juventus detiene il 50% sulla futura rivendita, e Tiago Gabriel del Lecce. Entrambi sono difensori che non solo la Juventus, ma anche l’Inter starebbe valutando. Non sono gli unici nomi attenzionati in questo senso, anche se sicuramente si tratta di calciatori che meritano eccome una certa considerazione. Specialmente perché il futuro di Acerbi, de Vrij e Bisseck è più incerto che mai.

L’italiano e il tedesco in particolare vengono spesso nominati per quanto riguarda il calciomercato interista in uscita, ragion per cui è chiaro che ci siano in corso delle valutazioni di un certo spessore in questo senso. A partire non solo dal possibile affondo in estate di questi due calciatori, ma anche per quanto riguarda la lista dei potenziali difensori che effettivamente l’Inter potrebbe pensare di comprare per donare all’allenatore Cristian Chivu un reparto quasi completamente rinnovato in vista della stagione 2026/27.

Adesso per l’Inter arrivano partite decisive per quanto riguarda l’annata calcistica attualmente corrente, quindi il tecnico rumeno e il suo staff avranno da pensare agli immediati match di campionato e Champions League. E dovranno farlo con l’attuale retroguardia, almeno fino a gennaio quando verranno effettuate le valutazioni definitive sul da farsi in riferimento proprio a ai nuovi calciatori da corteggiare. Per quanto, come abbiamo visto, la Juventus non stia esattamente a guardare.