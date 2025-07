L’Inter ha messo nel mirino Gigio Donnarumma come successore di Yann Sommer: sono già trapelate le cifre dell’intesa.

L’Inter si sta muovendo sul mercato per cercare di consegnare a Cristian Chivu una rosa di livello assoluto. Dopo Luis Henrique, Sucic e Bonny i nerazzurri sono pronti a mettere a segno altri colpi di spessore. In prima fila c’è Ademola Lookman, con l’Inter disposta a spendere 40 milioni di euro per l’attaccante dell’Atalanta (i bergamaschi ne chiedono almeno 50).

Marotta e Ausilio sono però molto vigili anche sui portieri. Yann Sommer dovrebbe rimanere un altro anno alla Pinetina, salvo nuovi affondi da parte del Galatasaray che al momento sono ritenuti abbastanza improbabili. Il portiere svizzero ha già detto di no ai turchi: la sua intenzione è quella di restare all’Inter fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 30 giugno 2026.

Tuttavia i dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo per non farsi trovare impreparati. L’obiettivo dell’Inter è quello di individuare subito il successore di Sommer: anche in questa sessione di mercato, come già accaduto in quelle precedenti, torna di moda il nome di Gigio Donnarumma. Il portiere del PSG e della Nazionale italiana ha festeggiato di recente la conquista della Champions League battendo in finale proprio l’Inter.

Donnarumma-Inter, svolta nell’affare: svelate le cifre

Un’annata fantastica per Donnarumma, grande protagonista nel Paris Saint-Germain che ha fatto man bassa di trofei. Eppure i parigini non hanno ancora provveduto a prolungare l’intesa con l’ex Milan, al momento in scadenza nel 2026. Enzo Raiola, procuratore di Gigio, è stato avvistato più di una volta nella sede del club di Viale della Liberazione e questo ha inevitabilmente alimentato i rumors di un possibile approdo di Donnarumma all’Inter.

La prossima estate il portierone campano potrebbe arrivare a parametro zero, ma bisogna tenere conto dei costi relativi al suo ingaggio. Donnarumma, infatti, sta chiedendo al PSG un quadriennale o un quinquennale da 13 milioni netti a stagione: condizioni che i francesi non sembrano disposti ad accettare. Cifre che sono lontanissime anche dalle possibilità nerazzurre: ecco perché in molti ritengono molto più probabile un contatto con il Real Madrid o con i top club della Premier League.

Se l’Inter dovesse davvero rinunciare al colpo Donnarumma l’alternativa consisterebbe in Marco Carnesecchi. L’Atalanta valuta il suo portiere più o meno intorno ai 40 milioni di euro, ma va tenuto conto che anche il suo contratto andrà in scadenza nel 2026. L’attuale stipendio del 25enne è di circa 800.000 euro a stagione: all’Inter arriverebbe a prendere circa 2,5 milioni di euro, una cifra decisamente più alla portata per la Beneamata rispetto alle altissime richieste di Gigio.