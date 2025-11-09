Donnarumma torna in Serie A, City mollato: scelta già fatta

Per Gianluigi Donnarumma arriva una notizia davvero clamorosa: il portiere della Nazionale, oggi al Manchester City, di nuovo in Serie A.

Da giorni nell’ambiente calcistico si respira un’aria di sorpresa e curiosità. Il nome di Donnarumma, da tempo sinonimo di talento e polemiche, è tornato al centro del dibattito con un’indiscrezione che, se confermata, cambierebbe gli equilibri del nostro campionato.

L’ex portiere del Milan, dopo un percorso internazionale fatto di alti e bassi, sembra essere arrivato a un punto di svolta della sua carriera. Il presente è il Manchester City, dove l’estremo difensore azzurro si è trasferito con l’obiettivo di conquistare definitivamente il panorama europeo sotto la guida di Pep Guardiola.

Donnarumma in serie A, lo vuole una big

Qualcosa sembra muoversi dietro le quinte, e l’Italia potrebbe presto tornare ad essere la sua casa. Donnarumma, infatti, non ha mai nascosto il legame profondo con il calcio italiano. Nonostante le critiche che lo hanno accompagnato negli ultimi anni, soprattutto per la scelta di lasciare il Milan, il portiere classe 1999 resta un punto fermo della Nazionale e uno dei talenti più apprezzati al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, tra i corridoi di mercato cominciano a circolare voci insistenti su un possibile ritorno in Serie A, un ritorno che avrebbe del clamoroso e che porterebbe Gigio a vestire una maglia che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata impensabile.

A lanciare la bomba è stato Fabio Santini, giornalista e opinionista sportivo, intervenuto in diretta su Twitch durante la trasmissione JuveLive. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando i tifosi e gli addetti ai lavori. Santini ha dichiarato: “A me non risulta che la Juventus stia lavorando per Maignan, credo che terrà Di Gregorio e che stia lavorando all’acquisto di Donnarumma a fine campionato nel 2026. Penso che possa lasciare il City.”

Un’affermazione pesante, che lascia intendere come la Juventus, dopo anni di incertezze sul ruolo del portiere, stia preparando una mossa da vero colpo di teatro. L’idea di riportare in Italia Donnarumma, stavolta con la maglia bianconera, rappresenterebbe non solo una scelta tecnica di altissimo livello, ma anche un segnale di forza. Perché, senza ombra di dubbio, un portiere del suo calibro riporterebbe la Juve al centro del panorama internazionale e darebbe continuità alla tradizione dei grandi numeri uno che hanno difeso quella porta, da Buffon a Szczęsny.

Certo, siamo ancora lontani dalle firme e dai comunicati ufficiali, ma la prospettiva di un Donnarumma bianconero infiamma già i sogni dei tifosi. Per ora, il diretto interessato non ha commentato e il Manchester City continua a considerarlo un elemento prezioso della rosa. Però, come spesso accade nel calcio, le decisioni importanti maturano in silenzio, lontano dai riflettori, per poi esplodere all’improvviso.

Se davvero l’affare dovesse concretizzarsi nel 2026, sarebbe un ritorno in Serie A da film. Un cerchio che si chiude, ma anche una nuova sfida per un giocatore che, nel bene e nel male, continua a far parlare di sé.