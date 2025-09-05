Antonio Conte e il Napoli continuano il loro rapporto, ma emerge l’offerta che potrebbe far vacillare tutto: le cifre sono pazzesche

Lo scudetto sul petto e in testa un’idea chiara: fare il bis come non è mai riuscito finora nella storia del Napoli. Antonio Conte non è certo allenatore che si accontenta di un piazzamento e lo ha chiarito subito alla piazza partenopea: si va in campo per vincere, qualsiasi sia la condizione di partenza.

Lo ha fatto, riuscendoci, lo scorso anno, vuole riprovarci questa stagione, con l’aggiunta della Champions League che alimenta altri sogni. Sogni possibili perché Aurelio De Laurentiis da quando è arrivato Conte non ha badato a spese. Anche quest’estate il Napoli è stato tra le società più attive: nove nuovi acquisti, con cifre anche importanti spese per rendere più completa la rosa. Da Lucca a Hojlund, passando per de Bruyne, arrivato gratis ma con ricco ingaggio da corrispondergli.

Le prime uscite hanno confermato la bontà del progetto: due vittorie nelle prime due partite di campionato, anche con difficoltà importanti da superare. Ora la pausa, ma al ritorno si inizierà a fare sul serio con la doppietta Fiorentina-Manchester City che darà un responso più attendibile sulle ambizioni partenopee. Proprio da Manchester, sponda United, arriva però l’indiscrezione che potrebbe cambiare tutto in casa Napoli.

Lo United su Conte: i bookmakers ci credono

Se Conte si sta godendo una pausa serena, non lo stesso si può dire di Amorim. L’inizio di stagione è stato sulla falsariga della scorsa, all’insegna della mancanza di continuità. Fuori dalla Carabao Cup, appena quattro punti in tre gare in Premier League, uno spogliatoio che sembra non seguirlo affatto.

Il tecnico portoghese si trova già sulla graticola e si susseguono le voci su un suo possibile esonero nelle prossime settimane. Non una novità negli ultimi anni a Manchester, con i bookmakers che già anticipano i nomi dei possibili successori. In pole ci sono Glasner e Southgate, bancati cinque volte la posta da Bet Victor. Alle loro spalle Xavi (a 6) e Josè Mourinho, fresco di esonero dal Fenerbahce (a 11).

Poi ecco la quota bomba: Antonio Conte (come Zinedine Zidane) è inserito tra i possibili nuovi allenatori del Manchester United e e viene quotato a 17. Al di là delle scommesse, appare altamente improbabile che il tecnico salentino possa lasciare Napoli, per di più a stagione in corso, dopo aver scelto di restare in azzurro la scorsa estate quando, scudetto in mano, non gli sarebbero mancate le offerte importanti.