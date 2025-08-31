Dopo un anno sabbatico forzato, Roberto Mancini è pronto a tornare. Le delusioni arabe non hanno scalfito la voglia di calcio dell’ex Inter e l’esonero ufficiale ha aperto per lui una nuova porta.

Il nome di Roberto Mancini torna prepotentemente al centro delle cronache calcistiche internazionali. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, protagonista del trionfo a Euro 2021, è reduce da un periodo tutt’altro che semplice. La sua scelta di lasciare l’Italia e sedersi sulla panchina dell’Arabia Saudita aveva sollevato numerose polemiche, soprattutto per il distacco improvviso dal progetto azzurro. L’avventura mediorientale, nonostante i contratti milionari e i riflettori del nuovo calcio a trazione saudita, non ha avuto l’impatto che lo stesso allenatore si augurava. A distanza di quasi un anno, la reputazione di Mancini sembra aver perso parte dello smalto guadagnato negli anni migliori, quelli delle vittorie con Inter, Manchester City e, appunto, con la Nazionale.

Nel corso di questa estate, il suo nome è stato accostato a diverse panchine prestigiose. In Serie A, addirittura, si era vociferato di un possibile approdo alla Juventus prima che il club scegliesse di confermare Igor Tudor. Ancora più clamorosa sarebbe stata l’ipotesi di un ritorno all’Inter, dove però la dirigenza ha deciso di riporre fiducia in Cristian Chivu. Insomma, il tecnico di Jesi è rimasto finora a guardare, senza trovare l’occasione giusta per rilanciarsi nel calcio europeo. Ma ora lo scenario potrebbe cambiare all’improvviso. A fare da detonatore è stato l’ennesimo esonero eccellente: quello di José Mourinho dal Fenerbahce.

Fenerbahce, via Mourinho: Mancini tra i possibili candidati

Il club di Istanbul ha scelto di separarsi dallo “Special One” dopo il fallimento nei preliminari di Champions League contro il Benfica, un’eliminazione che ha convinto la dirigenza turca a voltare pagina. L’arrivo di Mourinho era stato salutato con grandi speranze, ma la sua esperienza in Turchia si è conclusa dopo poco più di dodici mesi senza trofei e con una distanza siderale dai campioni in carica del Galatasaray. Il Fenerbahce, ora, deve ripartire subito. Tra i nomi sul tavolo per la successione c’è proprio quello di Roberto Mancini, che conosce bene il calcio internazionale e rappresenterebbe un profilo di esperienza e prestigio per riportare entusiasmo a Istanbul.

Ma non è l’unico candidato: la società turca valuta anche un altro italiano, Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, e profili giovani e ambiziosi come Nuri Sahin e Edin Terzic, quest’ultimo reduce dalla guida del Borussia Dortmund. La concorrenza non manca e la decisione non sarà immediata, ma per Mancini l’occasione potrebbe essere quella giusta per rientrare nel calcio europeo dalla porta principale. Dopo un anno vissuto lontano dai grandi palcoscenici, il tecnico di Jesi ha tutta la voglia di rimettersi in gioco. E il Fenerbahce, alla ricerca di un leader carismatico, potrebbe davvero rappresentare la sua prossima sfida.