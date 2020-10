Dopo la tornata di Champions di ieri, non favorevole alla Juve che ha perso allo Stadium con il Barca mentre la Lazio ha strappato il pari in casa del Bruges, torna l’Europa League 2020/2021, con la seconda giornata della fase a gironi.

Alle 18.55 scenderà in campo il Milan che affronterà in casa lo Sparta Praga, alle 19 sarà la volta della Roma, impegnata all’Olimpico contro il CSKA Sofia, e del Napoli che in Spagna giocherà contro la Real Sociedad, dopo la sconfitta di esordio al San Paolo contro gli olandesi l’AZ Alkmaar (qui dove è possibile vedere le partite di oggi).

Occhi puntati oltre che sui partenopei anche sui rossoneri di mister Giampaolo, ancora mai sconfitti in questa stagione, per vedere se proseguiranno la striscia positiva che da nove partite, tra campionato e Europa League, li vede autori di otto vittorie, di cui una ai rigori contro il Rio Ave, e un pareggio.

Il Milan ha vinto la prima partita di Europa League a Glasgow contro il Celtic mentre lo Sparta Praga è stato sconfitto per 1-4 dai francesi del Lille in casa.

Europa League 2020/2021, il calendario della 2a giornata

Vediamo il calendario della seconda giornata di Europa League di giovedì 29 ottobre. Alle 18.55 scendono in campo:

Milan-Sparta Praga Zorya Luhansk-Braga AEK Atene- Leicester Lille-Celtic Qarabag-Villarreal Sivassport-Maccabi Tel Aviv Royal Antwerp-Tottenham CSKA Mosca-Dinamo ZTagabria LASK-Ludogorets Feyenoord-Wolfsberger Stella Rossa-Slovan Libere Gent- Hoffenheim



Alle 21:00 scendono in campo: