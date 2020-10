I tre gol annullati a Morata per fuorigioco durante Juve-Barcellona di ieri allo Stadium di Torino, con i padroni di casa sconfitti per 0-2, e altri episodi del match valido per il secondo turno di Champions League non sono andati giù a Lapo Elkan che via social esprime tutto il suo disappunto per la direzione di gara: “Complimenti ai 12 giocatori del Barça”.

Complimenti ai 12 giocatori del Barca — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 28, 2020

Juve-Barcellona, botta e risposta social tra i due club

Tra gli episodi contestati dagli juventini il rigore assegnato al Barca per fallo di Bernardeschi su Ansu Fati, per un fallo che sembrava essere iniziato fuori dall’area di rigore, e l’espulsione di Demiral, per doppia ammonizione.

Sfottò via social anche tra le due società con il blaugrana che scrivono: “Siamo lieti che abbiate potuto ammirare il GOAT nel vostro stadio”. GOAT è un acronimo di Greatest Of All Times (il migliore di tutti i tempi), rappresentato dall’emoticon di una capra, appunto “goat” in inglese, e si riferisce a Leo Messi, mentre non ha potuto essere della partita Cristiano Ronaldo, causa Covid.

La replica bianconera non tarda ad arrivare: “Probabilmente avete cercato nel dizionario sbagliato. Vi porteremo quello giusto al Camp Nou” è il messaggio pubblicato su Twitter dalla società. Messaggio che grida al riscatto nella partita di ritorno che si giocherà in Spagna l’8 dicembre.

Juve-Barcellona 0-2, il commento di Pirlo

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo a caldo ha commentato così la sconfitta: “Sapevamo che non sarebbe stata facile, contro una squadra che sa giocare a calcio e sono più avanti. Hanno giocatori che sanno fare questo tipo di partite, noi siamo in costruzione. Alla fine è una gara che ci servirà nel nostro percorso di crescita”.

Ma su social non pochi tifosi hanno puntato il dito proprio contro il mister e contro una prestazione giudicata non all’altezza da parte dei campioni d’Italia.