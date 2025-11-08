Follia Gasperini, lo rispedisce a casa: caos Roma

Gian Piero Gasperini sta cercando di riprotare la Roma a conquistare risultati davvero eccezionali, dopo tanti anni di assenza dal vertice della Serie A e dell’Europa che conta. Proprio per questo motivo, i giallorossi sono stati fino a questo momento protagonisti di un avvio di stagione più che promettente.

Ciò che però è apparso evidente fin dal primo momento in queste prime partite ufficiali, è che il club italiano appare in grande difficoltà dal punto di vista offensivo. A livello difensivo e a centrocampo, il club della Capitale ha ottenuto fino a questi momenti feedback davvero importanti, ma le cose non stanno andando allo stesso modo in attacco.

Proprio per questo motivo, sembra che il club stia valutando insieme all’allenatore di prendere quella che possiamo tranquillamente definire una decisione sostanzialmente drastica: scopriamo qualcosa di più a riguardo.

La Roma ha preso una decisione: cambia tutto adesso

A quanto pare, la Roma ha preso una scelta che definire importante è pure poco. Facciamo riferimento in particolar modo a una possibile operazione in entrata a gennaio più che mai determinante e che coinvolge il reparto offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini per quelli che saranno mesi assolutamente fondamentali per arrivare almeno fra le prime quattro in Serie A e qualificarsi matematicamente alla Champions League 2026/27.

Facciamo riferimento alla ricerca di un nuovo attaccante, di cui la Roma ha perdutamente bisogno considerando prestazioni altalenanti e infortuni vari da parte dei suoi centravanti. Il principale nome da mettere in conto sulla lista della dirigenza romanista, è quello di Joshua Zirkzee. L’ex Bologna non sta trovando spazio al Manchester United, e la Roma potrebbe essere la squadra ideale per lui. In ogni caso, i giallorossi non valutano solamente Zirkzee.

Un altro calciatore che potrebbe essere corteggiato durante la sessione invernale di calciomercato è Kalimuendo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore del Nottingham Forest sta facendo fatica a trovare spazio, quindi anche per lui la Capitale italiana potrebbe rappresentare la destinazione ideale per tentare non solo di trovare vari minuti di gioco, ma anche farsi notare nel migliore modo possibile. Chiaramente, è difficile dire come il club si muoverà in questo senso. Anche se, e questo è certo, Gian Piero Gasperini ha assoluta necessità di un attaccante in grado di fare la differenza con una certa costanza e continuità in vista dei prossimi mesi. E magari, perché no, anche anni.