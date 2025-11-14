Frattesi per vincere lo scudetto: 40 milioni e addio Inter

Davide Frattesi non trova spazio nell’Inter: il centrocampista può lasciare i nerazzurri a gennaio, colpo da 40 milioni.

Poche presenze da titolare in stagione e un rapporto con Cristian Chivu che sembra proprio non riuscire a decollare. In molti credevano che questa potesse davvero diventare la stagione decisiva per Davide Frattesi: dopo le tante panchine con Simone Inzaghi lo stesso centrocampista romano sperava di poter avere più spazio nella nuova Inter di Chivu.

Invece i numeri stanno raccontando un’altra storia. L’ex Sassuolo è stato schierato dal primo minuto solo contro Cremonese, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty. In più nelle ultime quattro gare di campionato – contro Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio – ha collezionato solo 29 minuti: un impiego che ovviamente non può soddisfare il giocatore.

Ecco perché il nome di Frattesi rischia di tornare uno dei più ‘chiacchierati’ in vista del prossimo mercato invernale. Il centrocampista ha già fatto sapere al suo entourage di essere pronto a prendere in considerazione eventuali offerte, dando però preferenza ai club di Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’ non è da escludere un assalto della Roma a gennaio.

Frattesi, colpo scudetto: servono 40 milioni

Gian Piero Gasperini sta facendo benissimo sulla panchina giallorossa ma sa bene che per competere fino alla fine per lo scudetto serviranno almeno un paio di rinforzi di spessore nel mercato di gennaio. Il tecnico di Grugliasco crede che Frattesi sia un profilo perfetto e per questo ha dato mandato a Massara di sondare il terreno.

Tuttavia il giocatore è seguitissimo anche da Napoli e Juventus, entrambe molto agguerrite. Sia Conte che Spalletti vogliono Frattesi per alzare ulteriormente il livello del proprio centrocampo: il Nazionale azzurro farebbe comodissimo a tutte e due le squadre. Ma allora è certo che a gennaio l’ex Sassuolo lascerà l’Inter per cominciare una nuova avventura in un altro club? Non esattamente.

Marotta e Ausilio non hanno nessuna intenzione di svendere Frattesi e hanno già provveduto a fissare il prezzo: per portarlo via dalla Pinetina servono infatti 40 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta per tutte e tre le pretendenti: Roma, Juventus e Napoli proveranno a trattare per abbassare un po’ le pretese nerazzurre ma la strada appare tortuosa. Di sicuro può fare tanto la volontà del giocatore: se anche nelle prossime settimane non troverà spazio nell’undici titolare sarà lo stesso Frattesi a chiedere all’Inter di essere ceduto già a gennaio.