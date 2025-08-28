Antonio Conte si prepara a guidare il Napoli anche in questa stagione, mentre gli azzurri vogliono esaudire tutte le sue richieste.

Il Napoli ha iniziato la propria stagione nel migliore dei modi, vincendo subito contro la neopromossa Sassuolo e facendo vedere fin dall’inizio cose non poco interessanti in mezzo al campo. La maggior parte dei colpi sono stati effettuati in estate, ma gli azzurri possono ancora fare un ottimo lavoro dal punto di vista del calciomercato. L’allenatore Antonio Conte attende un attaccante, con Hojlund del Manchester United che sarebbe in cima alle richieste del tecnico lecesse, e non solo.

Ci sarebbe anche un altro giocatore che l’allenatore ex Inter e Juventus gradirebbe volentieri per quanto riguarda la rosa a sua disposizione. Non si tratta né di un potenziale titolare né tantomeno di un altro centravanti, ma di tutt’altro ruolo che Conte vorrebbe coprire. Cerchiamo di capire, allora, di chi stiamo parlando nello specifico.

Hojlund e non solo: chi altro vuole Conte al Napoli

Il Napoli sta cercando di accontentare Antonio Conte in ogni sua richiesta, con l’attacco che è ciò che interessa di più all’allenatore degli azzurri. Hojlund potrebbe infatti arrivare negli ultimi giorni di mercato, e non solo. Già, perché in virtù del fatto che André-Franc Anguissa parteciperà alla Coppa d’Africa nei prossimi mesi, il club campano potrebbe coprirsi e tutelarsi con l’arrivo di un altro centrocampista low cost e adatto alle esigenze dell’allenatore. Per il momento, i nomi sono due: Marco Brescianini e Djaoui Cissé.

Entrambi dal valore di mercato di circa otto milioni di euro, oltre al costo effettivamente limitato hanno qualità che potrebbero fare al caso proprio del club partenopeo in quella determinata zona del campo. L’italiano è nato il 20 gennaio 2000 a Calcinate, ed è attualmente in forze all’Atalanta. Dotato di qualità principalmente offensive, può essere posizionato sia come mezzala in un centrocampo a tre che come mediano in uno a due. Può agire pure da trequartista.

Grazie alle sue doti che spiccano soprattutto in attacco, potrebbe essere un valido sostituto di Anguissa. Il Napoli valuta pure Djaoui Cissé, classe 2004 del Rennes che può agire sia da centrocampista centrale che da trequartista. Fisicamente imponente, ha un contratto che scade nel 2029. In questa fase di calciomercato non sarà semplice strapparlo al suo attuale club di appartenenza, tuttavia potrebbe essere la trattativa giusta per accontentare Antonio Conte anche in questo particolare e delicato ruolo. Staremo a vedere come andranno a finire le cose.