Finisce l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari, il summit del presidente Giulini e del direttore sportivo Capozucca si è concluso con questa decisione.

Walter Mazzarri sta per essere esonerato dal Cagliari, lo riporta Sky Sport e precisamente Gianluca Di Marzio. L’allenamento di oggi è stato sospeso proprio per via di questa decisione. Il presidente Tommaso Giulini ed il direttore sportivo Stefano Capozucca, come vi avevamo riferito ieri, stavano riflettendo sul futuro dell’allenatore e hanno maturato questa decisione.

Il suo sostituto dovrebbe essere l’attuale tecnico della Primavera Alessandro Agostini. La squadra sarda è diciassettesima con 3 punti di vantaggio sulla Salernitana terzultima e prima squadra in zona retrocessione. I granata però hanno due gare in meno che recupereranno stasera ed il 5 maggio prima dello scontro diretto proprio col Cagliari di domenica prossima.

