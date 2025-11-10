Il Napoli caccia Anguissa per prendere lui: colpo folle in Serie A

Il Napoli di Antonio Conte prepara le grandi manovre per gennaio: un’idea folle sta prendendo sempre più forma per il centrocampo.

L’aria di mercato, si sa, a Napoli si respira sempre prima che altrove. Antonio Conte, uomo di campo ma anche fine stratega, lo sa bene: per difendere lo scudetto serve più di un semplice spirito di squadra.

Serve lucidità, visione e soprattutto la capacità di anticipare le mosse degli avversari. Ecco perché dalle parti di Castel Volturno si sta lavorando sotto traccia a qualcosa di grosso, una mossa che potrebbe far discutere ma che, nelle intenzioni del tecnico, servirebbe a dare nuova linfa a una mediana che in questo inizio di stagione ha mostrato qualche crepa.

Napoli pronto ad abbracciare un campione in mediana

Per ora tutto resta nel regno delle ipotesi, ma l’idea circola con insistenza negli ambienti vicini al club. Il mercato di gennaio si avvicina e la dirigenza partenopea, in pieno accordo con Conte, sembra pronta a fare una scelta coraggiosa. Infatti, c’è la concreta possibilità che trovi spazio a un rinforzo di altissimo livello. Un colpo folle ma che in realtà nasconde una logica precisa.

Senza ombra di dubbio, la stagione del Napoli non è iniziata nel modo in cui ci si aspettava. Tra alti e bassi, infortuni e impegni ravvicinati, Conte si è trovato spesso a dover reinventare la squadra, soprattutto in mezzo al campo. La notizia dell’infortunio grave di Kevin De Bruyne — giocatore che il tecnico salentino avrebbe voluto portare con sé a Napoli — ha chiuso una porta ma, paradossalmente, ne ha aperta un’altra. A complicare ulteriormente le cose, però, c’è la prossima partenza di André Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa. Il camerunese, colonna del centrocampo partenopeo, sarà indisponibile per diverse settimane, e questa assenza obbligherà il Napoli a intervenire sul mercato.

Ecco allora che prende corpo un’idea che fino a qualche giorno fa sarebbe sembrata pura fantasia: sacrificare Anguissa per finanziare l’arrivo di un nuovo talento, giovane e di prospettiva, ma già capace di reggere i ritmi del calcio europeo. Il nome che circola è quello di Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005 in forza al Manchester United. Un profilo che piace moltissimo a Conte, attratto dalla sua personalità e dalla maturità con cui, nonostante l’età, riesce a gestire il pallone e dettare i tempi di gioco.

L’ipotesi di un suo arrivo a Napoli, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, è tutt’altro che campata in aria. Gli intermediari sono già al lavoro e le relazioni tra i due club, storicamente buone, potrebbero facilitare la trattativa. Certo, convincere il Manchester United a privarsi del suo gioiellino non sarà facile, ma l’idea stuzzica e non poco la fantasia del club azzurro.

Conte, dal canto suo, approverebbe con entusiasmo un colpo di questo tipo. Mainoo rappresenterebbe non solo un investimento per il futuro, ma anche un innesto immediatamente utile per tenere alta la qualità del gioco e la tenuta atletica del centrocampo. Napoli sogna, e forse non a torto: perché a volte, per continuare a vincere, bisogna avere il coraggio di fare scelte che all’inizio sembrano davvero folli.