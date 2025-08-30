Il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A sembra sempre più vicino e i tifosi attendono con trepidazione il via libera definitivo.

Il calciomercato ha sempre storie che vanno oltre le trattative classiche, e quella che riguarda Lorenzo Insigne è senza dubbio tra le più attese. L’ex capitano del Napoli, dopo l’esperienza oltreoceano, si trova in un momento di riflessione cruciale.

Non è più un ragazzino, ha alle spalle anni di successi e un bagaglio di esperienza che lo rendono ancora appetibile per diversi club, sia in Italia che all’estero. Però la sensazione è che qualcosa stia bollendo in pentola e che il suo ritorno in Serie A non sia soltanto una suggestione da calciomercato, ma una possibilità concreta.

Insigne in Serie A: ecco quando ritorna il calciatore

In queste settimane si sono rincorse voci e indiscrezioni, con diverse società che hanno provato a farsi avanti. L’Udinese, ad esempio, negli ultimi giorni ha bussato alla sua porta con una proposta concreta, ma almeno fin qui Insigne ha deciso di aspettare. Una scelta che non è casuale, perché il fantasista di Frattamaggiore sembra avere in mente un obiettivo preciso, un progetto che per lui avrebbe un significato particolare.

Il nome più chiacchierato in questo senso è quello della Lazio. Una pista che fino a qualche tempo fa poteva sembrare complicata, se non addirittura impossibile, ma che nelle ultime settimane ha preso forma. Nonostante la società biancoceleste sia praticamente immobile sul mercato, anche a causa delle note vicende che ne hanno frenato l’operatività, il profilo di Insigne continua a rimanere al centro delle attenzioni.

L’attaccante, attualmente svincolato, non avrebbe problemi a legarsi subito a un nuovo club, ma il nodo resta capire quando e come la Lazio potrà agire sugli svincolati, se già tra settembre e ottobre oppure soltanto più avanti.

Nei giorni scorsi, a conferma di come la questione sia tutt’altro che marginale, c’è stato un incontro tra l’agente di Insigne e Claudio Lotito a Cortina. Un vertice riservato, ma sufficiente a riaccendere i sogni dei tifosi laziali. Perché in fondo l’idea di vedere Insigne con la maglia biancoceleste non è più un semplice scenario di fantasia, ma un’ipotesi concreta che dipende soltanto da incastri burocratici e decisioni societarie.

Insigne, dal canto suo, prende tempo. Ha ricevuto offerte interessanti anche dall’estero, ma non ha fretta di accettare. Anzi, pare che stia aspettando proprio la Lazio, spinto anche dal rapporto speciale che lo lega a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che con lui a Napoli ha vissuto stagioni indimenticabili, sarebbe il garante ideale per il rilancio del fantasista, pronto a rimettersi in gioco in un contesto che conosce bene e che gli permetterebbe di esprimersi ancora ad alti livelli.

Senza ombra di dubbio, i tifosi biancocelesti sognano un colpo che avrebbe un impatto non solo tecnico, ma anche emotivo. E il calciomercato, si sa, vive proprio di queste attese: di incontri, di segnali, di decisioni che possono cambiare la storia di un club da un giorno all’altro. Per il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A manca solo un via libera, ma l’attesa sembra ormai agli sgoccioli.