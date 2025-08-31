Per l’Inter il mercato è ormai vicino alla conclusione e per Chivu è il momento dei bilanci: il calciatore finisce fuori rosa fino a gennaio

Il dato è tratto: salvo sorprese, il mercato dell’Inter in entrata si chiuderà così, con gli azzurri di Susic, Luis Henrique e Diouf, mentre in uscita ci sono ancora diverse cose da definire.

Non è arrivato il grande colpo atteso per l’attacco, niente rinforzo in difesa: Marotta e Ausilio hanno deciso che la rosa sta bene così e non ha bisogno di ulteriori innesti. Una scelta fatta dopo che è sfumato il grande obiettivo di quest’estate: Ademola Lookman era il colpo da novanta che la dirigenza voleva regalare a Chivu. Un colpo seguito a lungo, con una trattativa estenuante con l’Atalanta dopo aver trovato l’intesa con il calciatore: da Bergamo però non è mai arrivata l’apertura alla società milanese.

Gli orobici hanno chiuso la porta all’Inter, annunciando che Lookman sarebbe partito soltanto davanti ad un’offerta importante proveniente dall’estero. Nessuna intenzione di rinforzare una possibile concorrente ed allora tutto bloccato: il nigeriano ha provato anche a forzare la mano, non allenandosi e lasciando Bergamo, ma non è servito a nulla.

Lookman, niente Inter: fuori rosa fino a gennaio

L’attaccante volerà ora in Nigeria per rispondere alla chiamata della propria Nazionale e poi tornerà in Italia e capirà quel che lo aspetta nei prossimi mesi.

Attualmente non si sta allenando con la squadra e lo strappo con la società non si è ancora ricucito. Se i prossimi giorni, a mercato italiano chiuso, serviranno a siglare una tregua almeno fino a gennaio Lookman potrebbe rimettersi a disposizione di Juric. In caso contrario la scelta appare inevitabile con l’attaccante fuori rosa fino alla riapertura del mercato, con un problema in più da affrontare poi in vista di gennaio: la coppa d’Africa.

Il torneo toglierà Lookman al club per oltre un mese e questo potrebbe rendere complicato un suo trasferimento invernale. Ecco perché tutte le parti in causa sperano in un assalto last minute proveniente dall’estero, con la Premier League che potrebbe facilmente esaudire le richieste dell’Atalanta e dello stesso calciatore. L’alternativa porta in un campionato meno competitivo, come può essere la Turchia dove il mercato chiuderà qualche giorno dopo quello italiano. Potrebbe essere quella la soluzione d’emergenza per far sì che Lookman eviti sei mesi da separato in casa, prospettiva che non fa certo piacere a lui, né tantomeno all’Atalanta.