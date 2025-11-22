Inter dimenticata, firma con la Juve: è uno sgarbo storico

La Juve è a un passo dal mettere a segno un colpo di mercato che ha davvero del clamoroso: lo sgarbo all’Inter è epocale.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di grande qualità, in grado di dettare i tempi e garantire le geometrie giuste per alzare il livello complessivo. Spalletti lo ha fatto presente a Comolli, che si è messo subito al lavoro per cercare di individuare il profilo che possa davvero fare al caso del nuovo allenatore bianconero. L’amministratore delegato della Juventus vuole mettere a segno questo colpo già nel mercato di gennaio, come d’altronde richiesto dallo stesso Spalletti.

In queste ultime settimane sono circolati diversi nomi: si è parlato ad esempio di Hjulmand, ex Lecce ora allo Sporting Lisbona, già cercato dalla Juve la scorsa estate. La valutazione dei portoghesi si aggira però intorno ai 60-70 milioni di euro: una cifra a cui i bianconeri non vogliono nemmeno avvicinarsi.

Tra gli altri profili sondati da Comolli piace soprattutto Hojbjerg del Marsiglia, ma anche qui l’operazione è a dir poco complicata: la richiesta dei francesi è tra i 50 e i 60 milioni di euro. Ci sono poi altri possibili obiettivi a prezzi più convenienti: Xhaka del Sunderland, ad esempio, ma anche Bernabé del Parma. Proprio in queste ore, però, ha cominciato a prendere corpo un’ipotesi che avrebbe davvero del clamoroso.

Firma con la Juve: l’Inter non può crederci

La Juve sta infatti ragionando molto attentamente su un giocatore che nelle passate stagioni ha scritto pagine importanti con la maglia dell’Inter. Nella lista di Comolli è infatti finito Marcelo Brozovic, attualmente in forza all’Al-Nassr nella Saudi Pro League. Il centrocampista croato, che ha appena compiuto 33 anni, vedrà scadere il suo contratto con i sauditi il prossimo 30 giugno 2026: per ora non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo e gira più di qualche voce sull’intenzione di Brozovic di provare una nuova avventura in un campionato europeo, magari proprio in Serie A.

Ovviamente la Juve non potrà mai garantirgli lo stipendio da 18 milioni di euro l’anno che il croato percepisce all’Al-Nassr. Tuttavia, pur di tornare in un campionato come quello italiano Brozovic potrebbe accettare anche un ingaggio decisamente inferiore a quello attuale. I bianconeri potrebbero mettere a segno il colpo a giugno, così da avere l’ex Inter gratis, ma non è da escludere un tentativo già a gennaio pagando un piccolo ‘risarcimento’ ai sauditi.

Uno scenario che ovviamente farebbe storcere parecchio il naso a molti tifosi dell’Inter. In otto stagioni e mezza con la maglia nerazzurra Brozovic ha collezionato 330 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 31 reti.