A poche ore dalla chiusura del mercato, l’Inter rischia di andare incontro alla beffa del secolo. L’inserimento della Juvenus nell’affaire Lookman gela Chivu.

Il calciomercato estivo non smette di regalare colpi di scena e ribaltoni. Uno dei casi più spinosi, se non il più emblematico di questa sessione, è senza dubbio quello legato ad Ademola Lookman. Per settimane il nigeriano è stato al centro delle trattative tra Inter e Atalanta, con i nerazzurri milanesi che avevano avanzato un’offerta concreta da 45 milioni di euro, respinta al mittente dal club bergamasco. Da quel momento la pista si è raffreddata, con la sensazione che l’Inter avesse deciso di voltare pagina, puntando su altri obiettivi. Così, a poche ore dal gong finale, il destino sembra aver deciso di scrivere un copione diverso: a inserirsi prepotentemente è stata la Juventus, pronta a sfruttare l’occasione e a trasformare la delusione interista in un colpo a effetto per i propri tifosi.

I bianconeri hanno vissuto un’estate apparentemente sottotono, senza spese folli – almeno per nuovi acquisti – e con pochi innesti di rilievo, limitandosi ad accogliere Jonathan David e Joao Mario. Ma il lavoro dietro le quinte non si è mai fermato, e il finale di mercato rischia di consegnare a Igor Tudor un innesto di assoluto livello in attacco. La situazione in casa Atalanta non è delle più rosee: la squadra di Juric fatica a ingranare in campionato e il feeling con Lookman sembra ormai compromesso. Il nigeriano è finito ai margini, scontento della sua collocazione e sempre più insofferente a un ambiente che non gli trasmette più la fiducia del passato. Una condizione ideale per un affondo dell’ultima ora, e la Juventus sembra pronta ad approfittarne. Per i bianconeri, che hanno bisogno di aumentare il peso offensivo e l’imprevedibilità della rosa, l’esterno offensivo sarebbe un rinforzo di primissimo piano, capace di alzare sensibilmente il livello qualitativo.

Bomba Lookman, 55 milioni dalla Juve e Inter beffata

La notizia ha preso forza grazie alle parole del giornalista Sergio Vessicchio, che sul suo canale YouTube ha sganciato quella che definisce una vera e propria bomba di mercato. Ho una notizia clamorosa sulla Juventus, ma nessuno ha osato dirvela in questi giorni – ha dichiarato la penna campana – Il focus era stato spostato su Kolo Muani e Vlahovic al Milan. Nonostante le azioni di disturbo negli ultimi mesi, la Juventus ha chiuso l’arrivo di Ademola Lookman per un totale di 55 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore nigeriano andrà a Torino per sostenere le visite mediche e poi ci sarà la firma.

Non solo: già nella giornata precedente, lo stesso Vessicchio aveva anticipato i contorni di una trattativa che, a suo dire, sarebbe stata ben più articolata: “Ademola Lookman è vicinissimo alla Juventus, ve lo sto dicendo da giorni. A pochi giorni dalla fine del mercato i bianconeri potrebbero finalmente mettere a segno il grande colpo in attacco. Il Napoli si è ritirato dalla corsa al nigeriano perché ha preso Hojlund”. Resta da capire se l’indiscrezione troverà conferme ufficiali nelle prossime ore o se si tratta soltanto di una suggestione di mercato. Quel che è certo è che il nome di Ademola Lookman, dopo aver infiammato la piazza interista per settimane, potrebbe diventare l’asso nella manica della Juventus proprio allo scadere della sessione estiva. Un epilogo clamoroso, che avrebbe il sapore di una beffa per l’Inter e di un trionfo inatteso per i bianconeri.